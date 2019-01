Vídeo. O momento chocante em que o cabelo da Miss África 2018 começou a arder

A modelo Dorcas Kasinde, de 24 anos, foi eleita a Miss África 2018 na passada sexta-feira em Cross River, na Nigéria. Entre a alegria e o entusiasmo de muitos e da própria vencedora na gala de eleição, houve contudo um momento de grande tensão que causou pânico entre todos aqueles que assistiam ao evento.

Aquando do anúncio da vencedora, Dorcas Kasinde abraçou-se à antiga vencedora e momentos depois deu pelo seu cabelo a arder, no meio do espetáculo em que estavam a ser lançados vários foguetes. Um dos rastilhos caiu no cabelo da modelo, ficando preso. Kasinde foi ajudada pelo apresentador da cerimónia e pela sua antecessora.

No vídeo abaixo, pode ver as imagens do momento.

Depois do incidente, os organizadores do evento pediram desculpas pelo sucedido e asseguraram que a nova Miss África apenas sofreu queimaduras no cabelo, pelo que a gala continuou. E a Miss África 2018, que representava o Congo, recebeu o prémio de mais de 30 mil euros, dizendo estar “muito contente”.

