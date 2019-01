Agora é mesmo de vez e oficial: Rui Vitória de saída do comando técnico do Benfica

Agora foi mesmo de vez: Rui Vitória, técnico que se sagrou bicampeão pelo Benfica e ganhou seis títulos nas últimas três épocas e meia, está de saída da Luz, depois da derrota sofrida pelos encarnados em Portimão por 2-0 e colocou a equipa no quarto lugar, podendo ficar a sete pontos de distância do líder FC Porto caso os dragões vençam na Vila das Aves. A informação foi adiantada inicialmente pela TVI24 esta noite de quinta-feira, destacando que já existia acordo entre as duas partes para a saída por mútuo acordo, faltando apenas assinar a rescisão para selar em definitivo o “divórcio” após o primeiro jogo de 2019.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos”, comunicou o Benfica à CMVM pouco depois das 20h30.

De referir que, esta tarde, as mesmas publicações que tinham colocado Rui Vitória no Al Nassr na semana passada voltaram a reforçar essa mesma informação, argumentando que já haveria acordo entre o clube saudita e o Benfica para poder negociar os termos da contratação do treinador. Em sentido oposto, falou-se mais uma vez no regresso de Jorge Jesus, que se encontra agora no Al Hilal depois de seis temporadas nos encarnados e três no Sporting, ao estádio da Luz.

Depois da goleada sofrida em Munique frente ao Bayern por 5-1, Rui Vitória esteve com os dois pés fora do Benfica mas acabou por ficar por decisão de Luís Filipe Vieira, invertendo aquilo que tinha sido “apontado” umas horas antes nas reuniões que foi mantendo na Luz com elementos da SAD. A partir desse momento, os encarnados somaram sete triunfos consecutivos (quatro pela margem mínima), o último dos quais com uma goleada convincente diante do Sp. Braga por 6-2. No entanto, depois do Natal, as águias empataram na Vila das Aves com uma exibição muito sofrível e perderam por 2-0 frente ao Portimonense.

Não havendo ainda qualquer informação oficial, é provável que Bruno Lage, treinador da equipa B dos encarnados que tem feito uma época muito interessante na Segunda Liga (e que vai defrontar o FC Porto B no próximo sábado), assuma de forma interina o cargo deixado em aberto após a saída de Rui Vitória, tal como era suposto acontecer no primeiro cenário de saída que acabou depois por ser abortado por decisão do presidente do clube e da SAD, Luís Filipe Vieira.

