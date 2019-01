Assalto à mão armada a banco no centro do Porto

Um homem armado assaltou ao início da tarde a delegação do Millennium bcp na Rua Latino Coelho, no centro do Porto. Segundo o Jornal de Notícias, o homem entrou armado às 12h52 na agência, de cara tapada com um cachecol, e ameaçou dois funcionários, roubando “uma quantia de dinheiro não determinada”, disse à Lusa fonte policial.

“Um homem com recurso a suposta arma de fogo levantou uma quantia não determinada de dinheiro e pôs-se em fuga para parte incerta”, não tendo sido registado nenhum disparo, nem havido feridos, disse à Lusa fonte da PSP.

O assalto foi registado pelas 12h45 numa dependência bancária da Rua Latino Coelho e o caso vai ser entregue à Polícia Judiciária por se tratar, alegadamente, de um crime com recurso a arma de fogo, acrescentou a mesma fonte da PSP.

