Aviso aos investidores provoca maior queda das ações da Apple em seis anos

Há seis anos que não se via um trambolhão assim numa das estrelas maiores da bolsa de Nova Iorque. As ações da Apple derraparam 10% esta quinta-feira, naquela que foi a pior sessão para a tecnológica desde janeiro de 2013. É a reação dos investidores a um alerta de receitas (revenue warning) feito pela empresa liderada por Tim Cook.

A Apple avisou os mercados de que as receitas no trimestre que terminou no final do ano iam ficar cinco mil milhões de dólares abaixo do anunciado. O valor acabou por ser inferior à estimativa mais conservadora dos analistas e os mercados não perdoaram. A desvalorização desta quinta-feira retirou 74 mil milhões de dólares a uma das empresas mais valiosas do mundo e arrastou Wall Street para perdas entre os 2,5% e os 3% nos principais índices.

Na mensagem aos investidores, o presidente executivo, Tim Cook, apontou as culpas ao mercado chinês onde as vendas de iphones foram mais fracas que o esperado, um efeito colateral da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Mas será só isso? A Bloomberg dá nota de pode ser uma viragem na perspetiva quase sempre otimista com que os analistas olhavam até agora para a Apple.

Pela primeira vez desde o lançamento do produto mais emblemático da marca — o iphone — a maioria das recomendações aos investidores não no sentido de compra das ações da maçã. Esta quinta-feira foi marcada por uma onda de downgrades (revisões em baixa) das perspetivas da empresa e há agora 23 analistas a recomendar comprar, havia 36 analistas no início do ano. Há também 23 analistas a recomendar manter as ações e para já apenas dois dão indicação de venda.

As ações da Apple estão a negociar no valor mais baixo desde julho de 2017 e acumulam perdas de 40% desde o valor recorde alcançado em outubro.

Um consultor económico da Casa Branca ouvido pela CNN admite que a incerteza nas relações comerciais entre Estados Unidos e a China irá atingir algumas das grandes empresas americanas que têm uma grande exposição ao mercado chinês, mas considera que as vendas irão recuperar quando Washington e Pequim chegarem a um acordo comercial.

“Isso está a ter um impacto nos ganhos e não vai ser apenas a Apple”, afirmou Kevin Hassett, o presidente do conselho de consultores económicos da Casa Branca. “Acho que há muitas companhias americanas que têm grandes receitas na China e que vão ter de rever em baixa os seus resultados este ano”. A tensão comercial com os Estados Unidos e os efeitos na travagem do consumo chinês podem revelar-se mais complicados para uma empresa global como a Apple que já está a sentir o abrandamento de outros grandes mercados emergentes como o Brasil, a Rússia e a Índia.

