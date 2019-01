Campismo radical é com esta Mercedes Classe X

Há clientes que privilegiam o espaço e o luxo, optando por isso por rulotes e autocaravanas tão grandes quanto possível, que se assemelhem a casas convencionais. Mas também há os outros, os amantes de dormir ao relento, em locais magníficos a que poucos têm acesso, ou onde é impossível aceder com um veículo demasiado grande ou pesado. Para estes, os alemães da Matzker pegam numa Classe X da Mercedes e transformam-na numa pick-up apta para um camping mais radical.

Este transformador trabalha habitualmente com os Land Rover Defender, modelo que entretanto foi descontinuado. E, enquanto não surge uma nova geração, tem de se virar para o que há no mercado, surgindo a pick-up da Mercedes como uma alternativa interessante, tanto mais que é alemã, pelo menos de emblema, uma vez que tem uma base Nissan e é produzida pelos japoneses na fábrica que possuem em Espanha.

Naquilo que é habitualmente a zona de carga da pick-up, a Matzker monta uma estrutura metálica, a que se acede através de uma porta lateral de abertura vertical, que parece ter saído de um Mercedes Asas de Gaivota. Lá dentro há espaço para uma pequena cozinha, com ênfase no ‘pequeno’, o que ainda assim não a impede de oferecer um fogão com dois bicos, um mini-frigorífico e um lava-loiça.

A zona de convívio transforma-se em local para dormir à noite, com o tejadilho a subir na parte anterior para incrementar o pé-direito, garantindo que se pode estar de pé enquanto se cozinha, por exemplo. E se a Matzker encontrou algumas soluções interessantes para explorar o espaço interior, não conseguiu porém arranjar um local onde montar a casa de banho, o que obriga a uma incursão pela natureza a todos os que estiverem aflitos. O transformador poderia ter optado por tejadilho fixo e mais alto, mas isso tornaria o avanço em zonas com árvores mais baixas muito complicado.

Esta pick-up da Matzker promete ser uma máquina no TT, mas é tudo menos barata, sendo necessário pagar ao transformador 89.900€. Se lhe parece um bom preço, é porque ainda não lhe demos a má notícia. É que além dos já mencionados custos com a transformação, tem igualmente de dar à Matzker uma pick-up Classe X, para servir de base para a autocaravana 4×4, o que eleva substancialmente o preço final do conjunto.

