Casal apanhado em vídeo. Sexo em Times Square na noite de passagem de ano?

Durante a noite de passagem de ano e enquanto uma apresentadora de uma cadeira televisiva estava a fazer um direto de Times Square, em Nova Iorque, quando um casal jovem foi apanhado a fazer movimentos sugestivos e lançou a dúvida nas redes sociais. Estará ou não o casal a fazer sexo?

O vídeo do momento tem já mais de 56 mil visualizações e está a intrigar os internautas. O comportamento visível do casal que está à direita da apresentadora já suscitou várias as opiniões. Há quem diga que sim, mas também há quem defenda que estão apenas a divertir-se e a dançar. Certo é que no calor do momento, a barreira metálica vai oscilando e os dois estão bastante divertidos.

A publicação do vídeo no Reddit, uma rede social norte-americana, já desencadeou uma série de partilhas e comentários. Entre os mais de 2 mil e quinhentos comentários, há pessoas que encaram o beijo dado pelo casal no final do vídeo como a prova inequívoca do ato. Outros, destacam o facto de ninguém à volta dar conta do sucedido, justificando o não acontecimento. As pessoas reparariam facilmente e haveria reações à volta, diz um dos utilizadores.

O melhor é mesmo ver o vídeo e tirar as suas próprias ilações.

