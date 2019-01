Condutor detido em Ibiza por ter dado positivo em todas as drogas detetáveis. Só não tinha álcool

Um homem de 31 anos foi detido em Ibiza, Espanha, na madrugada de Ano Novo por ter acusado positivo em todas as drogas detetáveis pelo teste de drogas. A Polícia local terá intercetado o condutor após verificar que conduzia de forma “manifestamente imprudente” e “errónea”, noticia o jornal espanhol El País.

A detenção ocorreu por volta das 3h da madrugada de dia 1 de janeiro, perto do porto de Ibiza, no centro da cidade. Depois de realizar o despiste de drogas, o teste acusou positivo em todas as drogas detetáveis: cocaína, metanfetamina, canábis, opiáceos e anfetaminas. Foi-lhe ainda realizado o teste de álcool, mas deu negativo.

Durante a operação as autoridades encontraram dentro da roupa do homem ainda 26 pastilhas – 20 cor-de-rosa e 6 roxas – , dois invólucros que podem ser cocaína e uma embalagem com 0,15 gramas que suspeitam ser heroína.

De acordo com a nota policial divulgada pelo jornal ABC, no momento da detenção o condutor manifestava “uma atitude suspeita e de nervosismo”.

Conduzir sob o efeito de substâncias, em termos de processo cível, é punível com uma multa de mil euros e pode levar à perda de seis pontos ao título de condução. Além disso, o jovem de 31 anos incorre ainda num processo crime contra a segurança rodoviária que, segundo Código Penal espanhol, pode dar três a seis meses de prisão, multas de seis a 12 meses ou trabalho comunitário de 30 a 90 dias. Pode ainda perder a carta de condução.

