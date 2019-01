Das férias com Peseiro à “procissão do adeus”: já há memes sobre a saída de Rui Vitória do Benfica

Depois da derrota por 2-0 com o Portimonense e o empate arrancado na Vila das Aves, a segunda oportunidade que Luís Filipe Vieira deu a Rui Vitória há cerca de um mês não se voltou a repetir. O técnico deixou o cargo de treinador do Benfica, sendo agora substituído, temporariamente, por Bruno Lage.

No meio dos adeptos benfiquistas há um misto de emoções, mas grande parte parece concordar com a saída de Vitória. Pelo mundo da Internet, não tardaram a chegar os habituais memes sobre a rescisão de Rui Vitória. Há imagens a celebrar, uma ida ao centro de emprego, a “procissão do adeus” do treinador e há ainda Cristiano Ronaldo (a simbolizar os adeptos) e a expressão de felicidade quando venceu o Campeonato Europeu…mas com a camisola do Benfica.

Os internautas não esqueceram José Peseiro, que foi despedido do Sporting em novembro.

Também não ficou esquecida “a luz” que Luís Filipe Vieira disse ter visto quando decidiu manter Rui Vitória no cargo de treinador do Benfica, há um mês.

Hopefully this doesn’t happen just as LFV is about to fire Rui Vitoria. pic.twitter.com/Il2nBuDgnk — Michael (@NNBoy_96) January 3, 2019

