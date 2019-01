Despiste de camião em Caminha corta faixa na autoestrada A28

Um veículo pesado que transportava madeira despistou-se esta quinta-feira na A28, em Vila Praia de Âncora, Caminha, obrigando ao corte de trânsito numa das faixas daquela autoestrada, no sentido Norte/Sul, disse à Lusa a proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, “o acidente ocorreu cerca 20h32, ao quilómetro 79,9, no sentido Vila Praia de Âncora – Viana do Castelo, sendo que o trânsito foi cortado numa das faixas de rodagem daquela via”.

A mesma fonte revelou que “a madeira se espalhou para a berma da autoestrada e o camião tombou na faixa de rodagem da direita, que viria a ser cortada”.

Aquela fonte acrescentou que “o condutor do camião recusou ser transportado ao hospital”.

Fonte da GNR contactada pela agência Lusa adiantou terem sido “acionado meios próprios remover o pesado da via”.

Ao local compareceram dez operacionais e quatro viaturas dos bombeiros de Vila Praia de Âncora, a GNR e a concessionária da autoestrada A28.

