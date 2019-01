Dezembro de 2018 foi o melhor mês de sempre da rede Multibanco: 276 milhões de operações

276 milhões de operações de levantamento e compra. Foi este o valor recorde que a SIBS, a empresa que faz a gestão da rede Multibanco, alcançou em dezembro de 2018, fazendo deste o melhor mês de sempre da rede. A empresa divulgou esta quinta-feira informações sobre os levantamentos e compras dos portugueses na época de Natal e revelou que este não foi o único marco que alcançou.

Entre 1 e 31 de dezembro, foram processadas mais de 116 milhões de compras nos terminais de pagamento automático da rede Multibanco, atingindo o recorde de processamento mensal. O sábado antes do Natal, 22 de dezembro, foi o dia em que se contabilizou o maior volume de compras em 2018: cerca de 5,2 milhões em todo o país, seguindo-se o dia da “Black Friday”, a 23 de novembro. Nos valores analisados, foram consideradas as operações de levantamento (rede Multibanco e ATM Express) e compra (rede Multibanco) processadas pela empresa e efetuadas em Portugal com cartões portugueses.

Os valores recorde são também acompanhados por um crescimento que, segundo o comunicado da SIBS, se tem vindo a verificar “ano após ano”. Entre 2012 e 2018, as operações processadas aumentaram 39% em novembro e 33% em dezembro. Para este aumento contribui sobretudo o volume de compras, que registou um crescimento de 64% em novembro e 50% em dezembro. O pódio dos setores onde os portugueses mais fizeram compras é ocupado pelos supermercados, pela moda e pela restauração.

Outra das áreas que se tem vindo a destacar nos gastos dos portugueses são as compras online. “Entre 2012 e 2018 regista-se um aumento nas compras online, em 187% no mês de novembro e em 168% no mês de dezembro”, revela a SIBS. Por esse motivo, as compras feitas pela Internet representam já 7,2% do total de compras dos portugueses. As viagens são o setor preferencial e, em 2018, foi a “Black Friday” o dia que conseguiu o maior número de compras.

No que diz respeito aos levantamentos e compras feitas pelos estrangeiros em Portugal, os números revelam que o mês de novembro registou um aumento de 82% e o de dezembro 72%, sendo a França o país que efetuou mais transações no país. “De destacar o aumento de 18% e 13% do valor absoluto dos cartões dos EUA e de Espanha, respetivamente”, acrescenta o relatório.

Continuar a ler