Diogo Piçarra e Aurea marcam presença no Sons do Vez

Diogo Piçarra e Aurea são dois dos nomes confirmados na 17.ª edição do festival Sons do Vez, que vai decorrer, a partir de 9 de fevereiro e até 30 março, em Arcos de Valdevez, anunciou esta quinta-feira a organização.

Dedicado à música portuguesa, o Sons do Vez vai decorrer durante dois meses, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez. O festival começa a 9 de fevereiro com a atuação de Diogo Piçarra, seguindo-se The Last Internationale (15 de fevereiro), Best Youth (23 de fevereiro), Márcia (02 de março), Aurea (08 de março), Surma e Rogério Charraz (15 de março), Ecos da Cave e Atacadores Desapertados (23 de março), antes de terminar com Samuel Úria, no dia 30 de março.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização adiantou que “serão 11 concertos, em formato intimista, que evidenciarão o que de melhor se faz na música emergente, prestando, simultaneamente, a homenagem a nomes consagrados”. Os concertos do Sons do Vez têm sempre início marcado para as 23 horas, sendo os bilhetes colocados à venda na semana dos espetáculos.

