Donald Trump defende que só o muro dará a segurança de que o país precisa

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), apareceu esta quinta-feira de surpresa na sala da Casa Branca destinada à realização de conferências de imprensa. Donald Trump aproveitou para felicitar Nancy Pelosi por ter sido eleita para a Câmara dos Representantes e abordou a importância da construção do muro.

Trump apresentou-se com três membros do Conselho de Patrulha da Fronteira e fez rasgados elogios aos mesmos. Segundo Trump, os três são “duros, espertos, pensam e amam o nosso país”. Para o presidente eles têm “todas as qualidades” de que a América precisa.

Relativamente ao muro, Trump sustenta que dará a segurança de que a fronteira precisa. Brandon Judd, um dos membros do Conselho, defendeu ainda que o murro constitui “uma necessidade absoluta para os agentes de patrulha de fronteira na proteção da fronteira”.

Sem um muro não podemos segurança na fronteira. Sem uma forma de barreira muito forte, chamem como quiserem, mas sem um muro não podemos ter segurança na fronteira, não vai funcionar”, afirma o presidente dos EUA, Donald Trump.

O vice-presidente executivo do Conselho Nacional de Patrulhamento de Fronteiras, acrescentou na sua intervenção que os estrangeiros que cometem crimes e são deportados voltam frequentemente para os EUA. “Contudo, nós tínhamos uma barreira física, se tivéssemos um muro, seriamos capazes de impedir isso”, referiu.

Sobre a eleição de Nancy Pelosi para a Câmara dos Representantes, o presidente dos Estados Unidos aproveitou para felicitar a democrata, frisando que foi uma “tremenda conquista” .

É uma conquista muito grande, e estou esperançoso pelo trabalho que realizaremos juntos. Penso que será bastante diferente daquilo que as pessoas pensam”, disse Donald Trump.

“É uma conquista muito grande, e esperamos que trabalhemos juntos e vamos fazer muitas coisas”, disse Trump, citando infraestrutura “e muito mais” como tópicos que ele acredita que os dois lados podem trabalho em.

A conferência de imprensa não durou mais do que 12 minutos e não foram permitidas perguntas por parte dos jornalistas.

Continuar a ler