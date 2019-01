Filha de Saddam Hussein divulga as últimas palavras do pai antes de ser enforcado

A filha mais velha de Saddam Hussein publicou na sua conta de Twitter as últimas palavras do ex-presidente do povo iraquiano antes de ser enforcado há 12 anos, em Bagdad, depois de ser acusado de “crimes contra a Humanidade”. Segundo notícia do diário espanhol ABC, o tirano que governou o Iraque durante quase três décadas — conhecido como o terror dos xiitas e curdos — foi executado com 69 anos na sede dos seus serviços secretos a 30 de dezembro de 2006.

Foi a propósito do 12º aniversário da morte do seu pai que Raghad Hussein escreveu esta mensagem, que aparece assinada por “Saddam Hussein, Presidente da República e Comandante Geral da Forças Armadas”. No post lia-se a seguinte mensagem: “Oh povo honrado, confio em vocês a minha alma e ao Senhor misericordioso, que não defrauda o crente honesto… Deus é grande.”

O tweet, que foi recolhido pela cadeia noticiosa Al Jazeera antes da rede social suspender a conta de Raghad Hussein, que já tinha escrito uma outra mensagem sobre o pai há pouco tempo. Na publicação anterior tinha divulgado uma gravação de voz em que pedia aos iraquianos para superarem as barreiras psicológicas que tinha sofrido desde a “invasão” norte-americana em 2003. Também assegurava que a liderança do seu pai tinha protegido o mundo árabe das “ambições expansionistas iranianas”.

Raghad Hussein vive na Jordânia desde 2003 e sempre defendeu o seu pai. Dez anos depois da execução de Saddam foi entrevistada pela CNN e afirmou que chorou ao ver as imagens do seu pai a ser levado para a forca. “Os detalhes da sua morte são desagradáveis e dolorosos, mas foi uma morte honrada”, afirmou então Raghad, que se sentia “orgulhosa”.

Continuar a ler