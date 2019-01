João Lourenço encontra-se sábado na ilha do Sal com presidente caboverdiano

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, realiza no sábado uma escala em Cabo Verde, durante a qual manterá um encontro com o seu homólogo cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, na ilha do Sal, foi esta quinta-feira anunciado.

O encontro entre os dois chefes de Estado foi revelado por Jorge Carlos Fonseca na sua página pessoal na rede social Facebook.

Contactada pela Lusa, a assessoria de imprensa da Presidência da República cabo-verdiana disse que o encontro terá lugar na ilha do Sal.

Regresso, ontem no final da tarde, de Brasília, na posse do Presidente Bolsonaro, hoje, conversa e despedida do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que acaba de regressar a Portugal, vindo do Brasil e nova estada de cerca de meio dia na Praia, no sábado, encontro com o Presidente angolano João Lourenço, em Cabo Verde”, lê-se na publicação de Jorge Carlos Fonseca, sem avançar mais pormenores sobre a estada do seu homólogo angolano no país.