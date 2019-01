Ministra de Bolsonaro fala em “nova era” onde “menino veste azul e menina veste rosa”

Damares Alves, a nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil, voltou a estar no centro de uma nova numa polémica. Depois de já ter afirmado que viu Jesus numa goiabeira, a controversa governante voltou às bocas do mundo por ter dito o novo Brasil de Bolsonaro dará início a uma “nova era” em que “menino veste azul e menina veste rosa”.

Num vídeo que tem sido partilhado pelas redes sociais, Damares Alves aparece rodeada de apoiantes, após a cerimónia em que assumiu a pasta que agora está sobre sua responsabilidade. “É uma nova era no Brasil: menino veste azul e menina veste rosa”, afirma a ministra enquanto pula e sorri. De recordar que a mesma Damares já tinha dito anteriormente que num Brasil de Bolsonaro menina seria “princesa” e menino “príncipe”.

[Veja o polémico vídeo aqui]

