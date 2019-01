Mitt Romney diz que Trump não honra “o manto da presidência”. Presidente responde: “Eu ganhei à grande, ele não”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu na noite de quarta-feira às críticas que lhe foram feitas pelo republicano Mitt Romney, ex-candidato presidencial que tomará posse como senador do Utah esta quinta-feira.

“Preferia que o Mitt se focasse na [questão da] Segurança na Fronteira e em tantas outras coisas onde ele pode ser útil”, escreveu o Presidente no Twitter. “Eu ganhei à grande, ele não. Ele devia estar feliz pelos republicanos. Joga em EQUIPA e GANHA!”, recomendou-lhe Trump, depois de se interrogar sobre se Romney revelerá ser um “Flake” — uma referência a Jeff Flake, senador republicano do Arizona que termina agora o seu mandato e um dos poucos republicanos que têm feito críticas ao Presidente.

Here we go with Mitt Romney, but so fast! Question will be, is he a Flake? I hope not. Would much prefer that Mitt focus on Border Security and so many other things where he can be helpful. I won big, and he didn’t. He should be happy for all Republicans. Be a TEAM player & WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2019

A resposta do Presidente não se ficou pelas redes sociais, tendo o tema sido abordado em Conselho de Ministros. “Eu já esperava alguma coisa, mas fiquei surpreendido por ter sido tão rápido”, terá comentado o Presidente na reunião, de acordo com a CNN. “Se ele tivesse lutado contra o Presidente Obama da maneira que luta contra mim, teria ganho a eleição”, sentenciou.

“As incapacidades do atual ocupante do cargo são gritantes”

Em causa estão as críticas declaradas do ex-candidato republicano num artigo de opinião publicado no Washington Post, na quarta-feira. “É bem sabido que Donald Trump não era a minha escolha para a nomeação presidencial dos republicanos. Depois de ele ter sido nomeado, esperava que a sua campanha evitasse o ressentimento e os insultos. Não foi o que aconteceu”, lamentou-se o agora senador do Utah, que, contudo, elogia no artigo algumas políticas do Presidente (em matéria de impostos ou da guerra comercial com a China, por exemplo), bem como as nomeações de ministros feitas por Trump como Rex Tillerson, Jeff Sessions, John Kelly ou Jim Mattis — todos eles saídos entretanto da Casa Branca.

Apesar disso, Romney sublinhou que, perante “uma nação tão dividida, ressentida e zangada”, o caráter de um Presidente é particularmente relevante, havendo necessidade de “demonstrar qualidades essenciais como a honestidade e a integridade e de elevar o discurso nacional com cortesia e respeito mútuo”. “Nesta área, as incapacidades do atual ocupante do cargo são gritantes”, decreta.

Em suma, a sua conduta ao longo dos últimos dois anos, em particular as suas ações no mês passado, são provas de que o Presidente não esteve à altura do manto do cargo”, resume Mitt Romney.

O senador do Utah promete, contudo, que não irá “comentar a cada tweet ou a cada falha” do Presidente daqui para a frente, mas promete falar contra “declarações ou ações significativas que sejam divisoras, racistas, sexistas, contra os imigrantes, desonestas ou destrutivas para as instituições democráticas”.

A tomada de posição de Mitt Romney foi recebida com hostilidade por parte da maioria dos membros do Partido Republicano. A presidente do Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, não deixou que o facto de ser sobrinha de Romney se intrometesse e reagiu no Twitter, classificando a ação do “senador caloiro” como uma “desilusão” e “pouco produtiva”.

POTUS is attacked and obstructed by the MSM media and Democrats 24/7. For an incoming Republican freshman senator to attack @realdonaldtrump as their first act feeds into what the Democrats and media want and is disappointing and unproductive. https://t.co/ArhI7Bi7bo — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) January 2, 2019

Um senador republicano marcou inclusivamente uma chamada coletiva com os jornalistas para atacar o colega, segundo conta o New York Times.

A única reação positiva vinda de dentro do partido foi nada mais nada menos do que do próprio Jeff Flake, agora de saída, que classificou o artigo de Romney como “ponderado”.

Trump/Romney: uma relação que foi dos insultos ao jantar com estrelas Michelin

A relação entre os dois republicanos tem sido inconstante ao longo do tempo, com afastamentos e aproximações consoante o momento político. Quando Romney foi candidato presidencial contra Barack Obama em 2012, contou com o apoio de Trump, mas o político do Utah não estendeu a mesma cortesia ao agora Presidente em 2016, tendo inclusivamente apelidado Trump de “falso” e de “bully” durante a campanha eleitoral.

Trump, como agora, foi rápido a responder e escolheu a candidatura falhada de 2012 como tema: “Ele implorou-me para que o apoiasse. Eu podia ter dito ‘Mitt, põe-te de joelhos’ e ele ter-se-ia posto“, declarou. Para além disso, afirmou que Romney se “engasgou” nessa campanha, utilizando um termo desportivo que nos Estados Unidos equivale a dizer que um jogador se enervou e falhou num momento crucial para a equipa.

Depois de Trump ser eleito, contudo, os dois ensaiaram uma reaproximação, tendo sido fotografados a jantar juntos num restaurante caro de Manhattan. A refeição, segundo os jornais americanos, terá incluído perninhas de rã e uma possível nomeação de Romney para o Governo, que nunca chegou a acontecer.

Nov. 29, 2016: Romney has dinner with president-elect Trump in New York City pic.twitter.com/8PJQBhoR6t — TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 2, 2019

Desde então, a relação entre os dois parecia ser pacífica. Quando Romney anunciou a sua candidatura ao Senado pelo Utah, obteve rapidamente o apoio do Presidente. Ao longo dos vários meses de campanha, manteve-se em silêncio sobre as ações de Trump — até agora, na véspera da sua tomada de posse.

