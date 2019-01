O antes e depois do vulcão que provocou o tsunami na Indonésia

Foram reveladas novas imagens de satélite que mostram o vulcão Anak Krakatau antes e depois da erupção de 22 de dezembro — que provocou, nesse mesmo dia, um tsunami no estreito de Sunda, na Indonésia — e permitem ver a extensão das mudanças provocadas por este fenómeno vulcânico. As imagens mostram, como refere a CNN, uma área de 64 hectares que ficou coberta por uma parte do cone do vulcão que colapsou e deslizou para o oceano. Foi esse colapso que originou o tsunami que provocou a morte de, pelo menos, 437 pessoas.

A imagem da esquerda — antes da erupção e do colapso — foi captada a 24 de novembro e a da direita, já depois da erupção, do colapso e do tsunami — foi captada a 30 de dezembro.

O vulcão, que fica a 50 quilómetros da provínica de Java perdeu dois terços da altura após a erupção e o colapso provocado, passando de 338 metros para apensa 110 metros. A erupção terá ocorrido durante um período de maré alta ao qual estão associadas fortes chuvadas.

Devido a essas condições climatéricas foi muito difícil encontrar imagens de satélite, mas, como destaca a BBC, a equipa do Planet Labs conseguiu encontrar uma janela no meio das nuvens para registar o antes e depois do fenómeno.

