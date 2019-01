O Sporting ganhou mas Keizer não ficou contente: “Não pareceu uma vitória hoje. Ganhámos, mas não foi bom”

Marcel Keizer é um permanente insatisfeito. O treinador holandês não teve pruridos em dizer logo na apresentação enquanto novo dono dos destinos do Sporting que a equipa precisava de “mais futebol” — e fez questão de repetir a ideia em todas as conferências de imprensa de antevisão e rescaldo dos primeiros jogos de leão ao peito. As semanas foram passando e Keizer, embora nunca totalmente satisfeito, foi moderando o discurso, face às sucessivas goleadas impostas pelo Sporting aos adversários. Esta quinta-feira, depois de uma vitória contra um difícil Belenenses SAD que está bem instalado na primeira metade da tabela, esperava-se alegria por parte do holandês. Mas, para Keizer, esta nem se tratou de uma verdadeira vitória.

“Foi um jogo difícil. Para mim, foi um jogo mau da nossa parte. Não jogámos bem. Pedi aos jogadores para lutar, para continuarem a acreditar num bom resultado. Porque quando jogas desta forma, é difícil pensar num bom resultado, porque o adversário tem a bola muito tempo em bons espaços e não conseguimos anular isto. Muito contente com o resultado, mais contente do que nos últimos jogos, porque não pareceu uma vitória hoje”, afirmou o técnico leonino.

Sobre o motivo das dificuldades do Sporting, Keizer atribuiu o mérito ao Belenenses SAD e ao treinador Silas. “Tivemos dificuldades no passe. Sabíamos que o Belenenses joga em 5-3-2 ou 3-5-2 e no início é sempre difícil, porque o posicionamento é diferente. Eles fizeram um bom jogo. Para nós, o nosso não foi bom o suficiente. Ganhámos, mas não foi bom”, acrescentou o holandês. O técnico desvalorizou a ausência de Bruno Fernandes, castigado por ter visto o quinto amarelo em Guimarães, e garantiu que o Sporting tem de “jogar melhor com os jogadores que estiveram em campo”.

A verdade é que, pareça ou não uma vitória, o Sporting ganhou e regressou ao segundo lugar do Campeonato, à frente do Benfica e do Sp. Braga. Mais: desde 1979/80 que os leões não venciam os primeiros oito jogos da temporada em casa. Em dez partidas sob o comando de Marcel Keizer, o Sporting só não marcou golos num jogo (na derrota em Guimarães).

⚠ É a 10ª vez na história que o ???? Sporting ganha os primeiros 8 jogos da Liga na condição de visitado ▶ A última série tinha acontecido na época 1979/1980 pic.twitter.com/4ugKd5yGka — playmakerstats (@playmaker_PT) January 3, 2019

Sob o comando de ???????? Marcel Keizer, o Sporting marcou em 9 das 10 partidas ▶ Só em Guimarães (1×0) é que os leões terminaram sem golos marcados pic.twitter.com/iffiE147j1 — playmakerstats (@playmaker_PT) January 3, 2019

