Prado lidera museus espanhóis que receberam total de 12 milhões de visitantes

O Museu do Prado, em Madrid, liderou as visitas nos museus nacionais e estatais espanhóis em 2018 com 2,9 milhões, num total de 12 milhões de entradas nestes espaços culturais de Espanha.

De acordo com as estatísticas divulgadas pela agência de notícias EFE na quarta-feira, entre os museus mais visitados estão o Rainha Sofia, o Guggenheim, em Bilbao, o CaixaForum Madrid e o Thyssen.

Globalmente, o Museu do Prado obteve uma subida de 2,43% face a 2017, registando a segunda melhor afluência nos últimos dez anos, só superada pelos 3,03 milhões de visitantes de 2016 devido à exposição temporária dedicada ao pintor holandês Hieronymus Bosch (1450-1516) pelos 500 anos da sua morte.

Por seu turno, o Museu Rainha Sofia recebeu 1.694.296 visitantes e, segundo a entidade, entre as exposições mais procuradas estiveram “Pessoa. Toda a Arte é uma Forma de Literatura” que foi ali apresentada no início do ano.

Também entre os mais visitados em Espanha esteve o Museu Guggenheim Bilbao, que recebeu 1.265.756 visitantes, o terceiro melhor valor da sua história, mas menos 4% do que em 2017, quando celebrou o seu 20.º aniversário.

O principal foco de atração neste museu, em 2018, segundo a entidade, foram as exposições da artista portuguesa Joana Vasconcelos, vista por 649.082 pessoas, “Arte e China depois de 1989”, com 619.411 entradas, e “Chagall”, com 453.182 visitantes.

