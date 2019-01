Quatro desaparecidos após avalanche na Noruega

Pelo menos quatro pessoas estão desaparecidas na sequência de uma avalanche no norte da Noruega, anunciaram esta quinta-feira as autoridades norueguesas acrescentando que os fortes ventos, a neve e a baixa visibilidade estão a dificultar os esforços de resgate.

Segundo a agência noticiosa Associated Press, uma operação de busca e salvamento foi lançada, após uma avalanche de 300 metros de largura no vale de Tamok, perto da cidade de Tromsoe, local onde o grupo estava a esquiar.

As quatro pessoas desaparecidas, uma mulher da Suécia e três homens da Finlândia, foram vistas pela última vez na tarde de quarta-feira. O porta-voz da polícia, Morten Pettersen, afirmou que “havia pouca probabilidade de conseguir um helicóptero na área”.

“Não podemos correr esse risco”, salientou Morten Pettersen, em conferência de imprensa em Tromsoe. Baard Rannestad, do Hospital Universitário do Norte da Noruega, referiu que as “hipóteses de sobrevivência dos esquiadores diminuem a cada minuto que passa”.

Continuar a ler