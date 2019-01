Se lhe acontecer a si, por favor nunca faça isto!

Até os bombeiros, que lidam com incêndios, chamas e explosões, ficaram incrédulos quando se aperceberam que “o condutor se tinha enfiado num carro em chamas para o afastar da garagem onde estava estacionado, evitando a destruição de cerca de outras 30 viaturas e eventuais danos na estrutura do edifício”. Apesar de louvarem o feito de Trent, os bombeiros não se pouparam em conselhos a todos os outros condutores, no sentido de não repetir a façanha e evitar correr tantos riscos.

Travis Trent preparava-se para mais uma visita à sua mulher no Hospital Good Samaritan, em Tacoma, Washington, onde dias antes ela tinha dado à luz um bebé prematuro. Estacionou o seu BMW 528i na garagem, repleta de veículos e, quando se afastava, apercebeu-se que começou a arder.

O normal seria tentar encontrar um extintor, para tentar apagar o fogo, ou afastar-se para proteger a vida, pois uma explosão poderia acontecer a qualquer instante, mas Trent entrou no veículo e conduziu-o para fora do parque, salvando os outros veículos e o parque do hospital. Decididamente, Trent, também ele um bom samaritano, decidiu ter a filha no hospital ‘certo’, o Good Samaritan.

Depois de ter ficado sem carro, mas deliciado com o seu bebé, Trent, acompanhado pela esposa e a filha, visitou uma empresa local, a Sunset Auto Wholesale, que fazia questão de oferecer ao pequeno bebé uma prenda, tanto mais que nasceu no dia de Natal. O espanto foi total quando a família se apercebeu que a prenda para o bebé era na realidade um BMW 528i, idêntico ao que perderam no incêndio. O carro e um bilhete, onde se podia ler “we want you to know we care!!!”.

