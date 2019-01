The Grand Tour lança videojogo no dia 15

O trio de apresentadores britânicos que colocou o Top Gear no mapa e que depois de uma altercação de Jeremy Clarkson com o produtor se mudou para a Amazon, onde foi animar outro programa sobre automóveis, o The Grand Tour, associa-se agora a um videojogo, a ser lançado no próximo 15 de Janeiro. Exactamente três dias antes da estreia de mais uma série do programa de entretenimento – a terceira –, em que os apresentadores, e não os carros, são as estrelas.

O jogo, com o mesmo nome do programa da Amazon, vai estar disponível para a Xbox One e para a PlayStation 4, sendo promovido pelos três apresentadores através de um vídeo em que Clarkson, Richard Hammond e James May correm entre si, colocando tanto empenho na competição, como em gozar com os parceiros, tudo para gáudio dos espectadores. Aliás, a frase publicitária de suporte ao The Grand Tour Game é “Incredible cars. Questionable behaviour”- o que arruma a questão e sem sombra de dúvidas.

Noutro vídeo promocional, os três britânicos aparecem a “levar uma abada” de uma senhora, o que obviamente lhes custa a engolir. A jovem de 26 anos é a britânica Abbie Eaton, piloto que guia mais depressa com um olho aberto do que os três apresentadores juntos, com os dois. Eaton passa a assumir a posição de test driver do The Grand Tour. Não será bem um Stig, mas sempre é uma aproximação.

