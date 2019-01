Baixista americano Stanley Clarke é o primeiro artista confirmado para Kriol Jazz Festival em Cabo Verde

O baixista americano Stanley Clarke é o primeiro artista confirmado para atuar na 11.ª edição do Kriol Jazz Festival (KJF), que acontece no mês de abril na cidade da Praia, em Cabo Verde, divulgou esta sexta-feira a organização.

Numa publicação na sua página oficial na rede social Facebook, a organização apresenta Stanley Clarke como “a primeira figura” do KJF deste ano, esperando que a “grandeza e qualidade do músico seja proporcional” ao que deseja aos seguidores do evento.

“Que a música esteja sempre presente em nós e que saibamos aproveitar todos os acasos que ele nos ofereça, transformando o mais pequeno dos acasos em prazeres musicais marcantes”, lê-se na publicação, onde é feita uma apresentação do artista, de 67 anos.

Compositor de jazz, funk, rock, pop e R&B, Stanley Clarke é muito conhecido pelo seu trabalho no contrabaixo e baixo elétrico e por apresentações na televisão.

O KJF é organizado pela Câmara Municipal da Praia (CMP), em parceria com a produtora Harmonia, e este ano acontece nos dias 6, 11, 12 e 13 de abril, na capital cabo-verdiana.

Conforme a tradição, ao longo das próximas semanas, a organização vai divulgando os restantes artistas e grupos que vão atuar naquele que é considerado um dos melhores eventos musicais do país.

A primeira noite do festival acontece na denominada Zona Kriol, de entrada gratuita e com maioria de artistas locais, e acontece num dos bairros da Praia, com o objetivo de descentralizar o palco.

Uma semana depois, o festival prossegue como habitualmente na Pracinha da Escola Grande, no centro histórico da Praia, ainda com entrada livre no primeiro dia, que coincide com o encerramento do Atlantic Music Expo (AME), enquanto os dois dias seguintes são pagos.

O Kriol Jazz procede ao Atlantic Music Expo (AME), uma feira de música que reúne centenas de participantes e que pela segunda vez seguida será produzida pela Associação Cabo Verde Cultural.

