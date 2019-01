Belga Toby Alderweireld prolonga contrato com o Tottenham até 2020

O Tottenham prolongou o contrato com o defesa central belga Toby Alderweireld até junho de 2020, anunciou esta sexta-feira o clube da liga inglesa de futebol no sítio oficial na Internet.

Alderweireld, de 29 anos, chegou ao clube londrino em 2015, proveniente dos espanhóis do Atlético de Madrid, após um empréstimo de uma época ao Southampton, e tornou-se um dos elementos indispensáveis do treinador argentino Mauricio Pochettino.

Nascido em Antuérpia, em 2 de março de 1989, Alderweireld foi formado no Germinal Beerschot, clube que representou entre 1999 e 2004, mas foi no Ajax, com o qual venceu três ligas da Holanda consecutivas entre 2011 e 2013, que despertou o interesse do Atlético de Madrid.

O defesa central soma ainda 88 presenças na seleção principal belga, além de 38 nas camadas jovens. O Tottenham segue na terceira posição da Premier League, com 48 pontos, a seis do líder Liverpool e a dois do Manchester City, campeão em exercício e segundo classificado da prova.

