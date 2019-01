Centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo vão alargar horários e reforçar equipas

Os centros de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo vão começar, a partir desta sexta-feira, a ativar os seus planos de contingência devido ao frio, reforçando equipas e alargando os horários.

A recomendação foi feita esta sexta-feira pelo presidente da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, que, em declarações à agência Lusa, se comprometeu ainda a divulgar nos próximos dias os horários e disponibilidades alargadas dos centros de saúde, mesmo ao fim de semana, numa altura em que as urgências hospitalares começam a sentir maior pressão e afluência.

Luís Pisco explicou que o pedido de ativação dos planos de contingência dos centros de saúde implica que haja um reforço de equipas dos profissionais de saúde e um alargamento dos horários normais das unidades. O presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo lembra que o tempo frio começou após o fim de ano, considerando que esta é a altura correta para ativar os planos de contingência.

Luís Pisco apela ainda aos utentes que se dirijam aos centros de saúde sempre que possível e em casos em que não há verdadeiramente uma situação urgente, evitando assim deslocações desnecessárias às urgências hospitalares.

Na quarta e quinta-feira, pelo menos as urgências dos hospitais de Almada, Setúbal e Barreiro estiveram sobrelotadas e com elevada afluência. Segundo o boletim do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge sobre a gripe, na última semana do ano passado, a gripe apresentava tendência crescente, mas eram ainda poucos os casos reportados em unidades de cuidados intensivos.

