Chefs Vitor Adão e Lucas Azevedo juntam Portugal e Japão à mesa (por tempo limitado)

Cozinha de fusão nem sempre foi sinónimo de qualidade mas quando as mãos que a preparam são sinónimos de excelência, o assunto muda de tom. Os cozinheiros Vítor Adão e Lucas Azevedo vão ser os protagonistas de um pop-up especial onde o melhor da comida portuguesa e nipónica vai reunir-se nas mesas (ou melhor, ao balcão) do restaurante Izakaya Tokkuri, tasca japonesa que inaugurou há poucos meses no coração do Bairro Alto, em Lisboa.

A partir do próximo dia 8 de janeiro e até março de 2018, Adão e Azevedo vão tomar conta desta (pequena) casa e apresentar um menu criado do zero, totalmente dedicado ao produto (como ouriços do mar, legumes biológicos, porco Bísaro ou atum bluefin do Atlântico) e sem pratos previamente definidos, elementos que levam a organização a descrever esta experiência como “uma explosão de culturas e sabores”.

Lucas Azevedo foi o responsável pela cozinha do Bonsai, histórico restaurante japonês em Lisboa (um dos primeiros em Portugal) até ao passado mês de setembro de 2018. A aventura que começou em 2014 chegou ao fim porque o chef queria rumar ao Japão em busca de crescimento profissional e pessoal. Vítor Adão, por sua vez, foi durante dois anos o chef executivo do 100 Maneiras. No decorrer do ano passado decidiu dar um novo rumo à sua carreira profissional e trocou a casa de Ljubomir Stanisic pelo papel de chef consultor da Quinta do Arneiro, exploração agrícola totalmente biológica que tem um restaurante “farm-to-table” onde os ingredientes locais e sazonais são reis.

Este pop-up, (anglicismo que remete a um restaurante de duração temporária) funcionará entre todas as terças e domingos, das 18h às 24h, e já está a aceitar reservas. O preço médio estimado pela organização ronda os 30€ por pessoa.

Izakaya Tokkuri Pop-up

Travessa dos Fiéis de Deus, 28, Lisboa (Bairro Alto)

De 8 de janeiro a finais de Março

De terça-feira a domingo, das 18h ás 00h

Reservas em tokkuripopup@gmail.com

30€ (Preço médio)

