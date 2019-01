China testa a sua “Mãe de Todas as Bombas”, jornal ligado ao regime diz que explosão é “gigantesca”

A China detonou esta sexta-feira aquilo que garante ser a sua bomba não-nuclear com maior poder destrutivo, o que levou o Global Times, jornal anglófono detido pelo regime chinês, a comparar aquele explosivo com a Mother Of All Bombs, detonada pelos EUA em 2017 no Afeganistão.

De acordo com o Global Times, a bomba foi fabricada pela NORINCO — o grupo empresarial chinês responsável por fabricar e projetar diferentes tipos de armas — e detonada em local incerto após ter sido lançada por um avião militar do tipo H-6K.

China's arms industry giant NORINCO for the first time showcased a new type of massive aerial bomb, which it dubbed the Chinese version of the "Mother of All Bombs" due to its huge destruction potential that is claimed to be only second to nuclear weapons. https://t.co/Xwa470K0R5 pic.twitter.com/bWDvmfvcyk — Global Times (@globaltimesnews) January 3, 2019

Aquele jornal diz que a explosão foi “gigantesca” e cita ainda um especialista chinês, Wei Dongxu. “A explosão maciça pode muito facilmente fazer desaparecer alvos subterrâneos, tais como edifícios fortificados, bastiões ou abrigos”, disse.

De acordo com o mesmo especialista, a bomba chinesa é ainda mais pequena e leve — o que não deve ser confundido com menor poderio, algo que não é quantificado na informação disponibilizada — do que a bomba detonada pelos EUA para abater um complexo subterrâneo do Estado Islâmico no Afeganistão. Esta bomba ficou conhecida com a Mother Of All Bombs (Mãe de Todas as Bombas, em português).

A informação de que agora também a China possui uma bomba deste calibre surge menos de 24 horas depois de ter sido também noticiado que a China conseguiu ser o primeiro país a alunar uma sonda no lado oculto da Lua.

