EUA. Cinco crianças morrem em acidente de carro a caminho da Disney

Cinco crianças ligadas a um grupo religioso do estado norte-americano do Louisiana estarão entre as sete vítimas que morreram esta quinta-feira na sequência de um violento acidente de carro numa autoestrada interestadual nos EUA. Segundo avança a Fox News, as crianças que perderam a vida estariam a caminho do parque temático Disney World, em Orlando, na Florida.

O acidente ocorreu esta quinta-feira, na estrada interestadual 75, a cerca de 1,6 quilómetros a sul de Alachua e próximo da cidade de Gainesville. Além do embate, o que tornou o acidente mais violento foram as chamas que deflagraram depois de terem sido derramados mais de 180 litros de gasóleo — e que danificaram inclusive a própria estrada.

O primeiro embate foi entre um camião e um veículo de passageiros, que embateu depois num outro camião e numa carrinha da igreja, a tal que transportaria as crianças. “Depois do despiste, pegaram todos fogo”, disse Patrick Riordan, porta-voz da Patrulha Rodoviária da Florida, explicando que depois um quinto veículo ainda atingiria pessoas que entretanto tinha sido projetadas para a estrada,

As crianças, de acordo com a Fox News, pertenceriam ao grupo religioso Avoyelles House of Mercy e estariam a caminho do parque temático de diversões. As autoridades estão a investigar o caso como investigação de homicídio, embora permaneçam por apurar as razões do acidente.

Trata-se do mais grave acidente na estrada no condado de Alachua deste 2012, altura em que 11 pessoas morreram num acidente.

