Ex-primeiro-ministro francês Alain Juppé deixa o partido Os Republicanos

O autarca de Bordéus e ex-primeiro-ministro de França Alain Juppé deixou de pagar as suas quotas aos Republicanos, afastou-se do partido e já não é militante, confirmou esta sexta-feira Gilles Platret, porta-voz do partido, à rádio Franceinfo. “É um facto”, respondeu Platret, questionado sobre as notícias da saída do ex-primeiro-ministro dos Republicanos.

Gilles Platret referiu que Alain Juppé deixou de pagar as quotas ao partido (da direita francesa) e “há um ano deixou de participar nas reuniões” dos Republicanos. É “uma deceção”, mas não há “tristeza”, disse, referindo ainda que o partido vai “sobreviver” a esta saída de Juppé.

O ex-primeiro-ministro havia de facto anunciado em janeiro de 2018 que não pagaria mais a sua contribuição ao partido, que se posicionou mais à direita desde que Laurent Wauquiez chegou à liderança. Nos últimos meses, tem demonstrado o seu apoio às ideias europeias de Emmanuel Macron, que vão “na direção certa”, de acordo com Juppé.

Alain Juppé ocupou o cargo de primeiro-ministro de França entre 18 de maio de 1995 a 3 de junho de 1997, entre outros cargos políticos. Foi ainda autarca de Bordéus de junho de 1991 a dezembro de 2004 e foi eleito para um outro mandato em outubro de 2015 até ao momento.

