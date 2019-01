Face Oculta. Relação do Porto envia processo de Armando Vara para Aveiro para emissão do mandato de condução à prisão

Faltavam três passos para que Armando Vara comece a cumprir a pena de prisão de cinco anos no Estabelecimento Prisional (EP) de Évora — a mesma onde José Sócrates esteve preso preventivamente 10 meses às ordens dos autos da Operação Marquês. Um acabou de ser dado: o Tribunal da Relação do Porto enviou no dia 27 de dezembro os autos do processo Face Oculta com nota de trânsito em julgado para o Tribunal Judicial de Aveiro e os mesmos foram distribuídos esta manhã à juíza titular dos autos neste tribunal, segundo noticiou o Expresso. A informação foi confirmada ao Observador por Paulo Brandão, juiz presidente do Tribunal de Aveiro.

O que faz com que faltem as duas últimas decisões processuais:

Os autos terão de ser distribuídos ao Ministério Público (MP), sendo imediatamente promovido o mandato de detenção de Armando Vara para condução ao EP de Évora, onde o ex-ministro irá cumprir a sua pena de prisão;

A promoção do MP será decidida pela juíza Marta de Carvalho, juíza titular do processo Face Oculta no Tribunal Judicial de Aveiro, cabendo a esta magistrada a decisão de assinar o mandato de detenção.

Ao que o Observador apurou, é pouco provável que esse mandato de condução à prisão seja emitido durante esta sexta-feira, o que faz com que o último passo só deva ser dado na próxima semana.

Aliás, a juíza titular dos autos ainda não decidiu a emissão dos mandatos de condução à prisão dos primeiros autos de arguidos condenados a prisão efetiva a chegaram a Aveiro. De acordo com a informação prestada esta quinta-feira ao Observador por Paulo Brandão, juiz presidente do Tribunal de Aveiro, os autos relativos a João Tavares, ex-funcionário da Petrogal, e Manuel Gomes, engenheiro, foram os primeiros a chegar a Aveiro mas ainda não foram decididos pela juíza titular dos autos — que terá de confirmar o trânsito em julgado para emitir os mandatos de condução à prisão.

Ou seja, João Tavares e Manuel Gomes deverão ser os primeiros condenados do processo Face Oculta a entrarem nos respetivos estabelecimentos prisionais determinados pelo tribunal. O primeiro foi condenado em primeira instância a cinco anos e nove meses de prisão, por ter recebido 12.500 euros de Manuel Godinho para favorecer o sucateiro Manuel Godinho, enquanto que o segundo vai cumprir pena de prisão de cinco anos por um crime de corrupção e dois de burla. Ambos são aposentados.

De acordo com o Correio da Manhã, a defesa de Armando Vara requereu nos autos que o ex-ministro de António Guterres cumpra a pena no Estabelecimento Prisional (EP) de Évora, invocando a qualidade de ex-secretário de Estado da Administração Interna para fundamentar um problema de segurança para separar Vara dos reclusos comuns. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais terá validado essa argumentação já estando tudo preparado para receber o ex-ministro.

Em atualização

Continuar a ler