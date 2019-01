Filme inspira perigoso desafio ‘Bird Box’. Netflix já divulgou alerta sobre os riscos

Fazer atividades do dia-a-dia com os olhos vendados e ser filmado a tentar fazê-las é a nova moda que anda a circular na internet. Este é o desafio “Bird Box”, inspirado no novo filme (com o mesmo nome) protagonizado pela atriz Sandra Bullock, e que já fez com que a Netflix emitisse um alerta a avisar as pessoas para não tentarem fazê-lo pelos perigos que envolvem. As tarefas em causa vão desde ações tão banais como estar sentado em frente a uma televisão ligada até tentar acertar numa chávena com líquidos quentes ou mesmo conduzir um carro — tudo de olhos tapados. Algumas situações já acabaram no hospital.

O desafio segue o mesmo rumo que o filme “Bird Box” leva. A parte “desafiante” estará em vendar os olhos enquanto se tentam executar tarefas. Certo é que até youtubers já alinharam no “jogo” e o fenómeno parece estar a ficar cada vez mais viral. Foi o caso da youtuber Morgan Adams, que aderiu ao desafio durante 24 horas e partilhou um vídeo do resultado no seu canal. Ao fim de cinco dias, já tinha mais de dois milhões de visualizações.

A Netflix já publicou um alerta no Twitter a pedir que ninguém se magoe ao fazer o challenge da “Bird Box”.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes. — Netflix US (@netflix) January 2, 2019

Apesar do perigo que está subjacente ao desafio, o filme tornou-se de facto mais popular com ele: na semana passada, a Netflix deu conta de que 45 milhões de subscritores tinham visto o “Bird Box” na primeira semana logo após o seu lançamento. Este foi um recorde da plataforma de streaming relativamente a conteúdo original. O trailer do filme pode ser visto aqui.

