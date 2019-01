Já é possível configurar o Model 3 em Portugal

Se durante o mês de Dezembro a Tesla convidou os titulares de reserva para o Model 3 a confirmarem a sua encomenda e a configurarem o seu veículo – que vão receber a partir de Fevereiro –, abriu agora a possibilidade de qualquer cliente entrar no site e aí configurar o Model 3 que gostaria de adquirir – para receber a partir de Março –, à semelhança do que já se podia fazer com os Model S e X.

De momento, há apenas duas versões disponíveis do modelo mais acessível da marca americana, designadamente a Long Range e a Performance, estando a Mid Range (com bateria de 62 kWh) agendada para o final do ano e a Standard (50 kWh) para mais tarde.

O Long Range e o Performance recorrem à mesma bateria, com capacidade de 75 kWh, o que garante uma autonomia para o primeiro de 560 km (valor superior àquele que estava inicialmente previsto de 544 km), já segundo a norma WLTP, e de 530 km para o segundo. Diferenças há igualmente nas motorizações, sendo que ambas as versões montam dois motores eléctricos, um à frente e outro atrás. No Long Range fornecem uma potência máxima de 200 cv à frente e 256 cv atrás, sendo depois modulados para não ultrapassarem um máximo de 351 cv, enquanto que no Performance o motor frontal é o mesmo, mas o traseiro debita 287 cv, para um total de 462 cv. O Long Range anuncia uma velocidade máxima de 233 km/h e 0-100 km/h em 4,5 segundos (quase a aceleração de um BMW M3 ou um Mercedes AMG C63), enquanto o Performance está limitado a 250 km/h e passa pelos 100 km/h em 3,5 segundos, melhor do que um Porsche 911 GT3 de 500 cv, por exemplo.

Através do configurador, a que pode aceder aqui, é possível escolher a versão pretendida do Model 3, com o Long Range a estar disponível por 60.200€ e o Performance por 71.300€, bem como uma das cinco cores e dois tipos de jantes, sendo que o Performance já inclui o pack desportivo, que inclui o modo de condução Track Mode, discos de travão e pinças maiores, pneus Michelin Pilot Sport 4S, suspensão mais baixa e jantes de 20”. No habitáculo é ainda possível optar pelo revestimento em pele preta ou branca, uma vez que tudo o resto já está incluído – bancos eléctricos com aquecimento, sistema Hi-Fi premium com 14 altifalantes, tejadilho em vidro escurecido, retrovisores exteriores eléctricos e aquecidos, luzes de nevoeiro por LED, sistema de navegação e Autopilot, com o Autopilot melhorado a exigir mais 5.400€.

