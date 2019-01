Manuel Luís Goucha reage a polémica com Mário Machado: “Nem eu nem a Maria branqueámos a conversa”

“Nem eu nem a Maria branqueámos a conversa. É preciso sermos contundentes na defesa dos valores da liberdade. Eu não quero ditadores no meu país, sejam de direita ou de esquerda”, disse Manuel Luís Goucha ao jornal Público sobre a presença de Mário Machado no “Você na TV”. O líder da Nova Ordem Social esteve no programa da TVI na manhã de quinta-feira, dia 3, para participar num debate que tinha como tema “Precisamos de um novo Salazar?”. Concluída a entrevista conduzida por Goucha e Maria Cerqueira Gomes, a Entidade Reguladora para a Comunicação (ERC) recebeu queixas e o SOS Racismo condenou publicamente a atitude da estação de Queluz de Baixo.

O apresentador defendeu a mesma ideia nos primeiros dez minutos do programa “Você na TV” na manhã de sexta-feira. Assim que o formato começou, Manuel Luís Goucha aproveitou para assegurar que Mário Machado foi convidado pelo autor da rubrica Diga de Sua (In)Justiça, Bruno Caetano, e que “todas as ideias podem ser discutidas na televisão” desde que exista o devido contraponto. Referindo-se à “acesa discussão” nas redes sociais e até na comunicação social que foi “galvanizada” durante a tarde, Goucha afirmou ainda que a opinião de “largas centenas” deverá refletir “a postura de alguém que não se deu ao trabalho de ir ver a conversa”. “Claro que as ideias de Mário Machado são perigosas”, acrescentou.

Da parte da tarde as coisas inflamaram-se, mas eu sei que a maior parte não ouviu a conversa. É a manipulação, muito vinculada pelas redes sociais. Nem eu nem a Maria convidámos Mário Machado, mas a partir do momento em que ele é nosso convidado nós temos uma conversa e vamos enfrentar os argumentos”, disse ao Público.

Em entrevista do Público, o apresentador de 64 anos garante que não esteve envolvido na presença de Mário Machado no programa e defende que, tanto ele como a nova apresentadora que veio ocupar o lugar deixado vago por Cristina Ferreira, não se revêm nas ideias do convidado. “Eu acho que as ideias, por muito perigosas que sejam, devem ser debatidas e contrariadas com outras ideias que nos parecem justas e que a própria História e práticas democráticas nos provaram que são justas.”

Devia ter sido convidado? Eu sou-lhe sincero: as ideias de Bolsonaro vingaram sem um debate televisivo. Eu sou da opinião que não devemos ter medo dos debates televisivos, pelo contrário. É uma oportunidade de ouro para confrontar argumentos e ideias. Chama-se a isso viver em democracia. Se não, através das redes sociais, estas ideias podem colher frutos como colheram.

Manuel Luís Goucha garantiu ainda que não branqueia “ditaduras nem ditadores”, sejam eles de esquerda ou de direita, e afirmou que a “ideologia do politicamente correto é perigosa, a não ser que viole a constituição”. O apresentador assegurou ainda que explicou em direto que “o racismo e xenofobia eram inconstitucionais”.

Goucha confirmou, no entanto, que foi ele quem pediu a sondagem, via Facebook, com a pergunta “Precisamos de um novo Salazar?”: “Fui eu que pedi uma sondagem com aquela pergunta, como peço se é a favor da corrida de touros. A maioria, como eu estava à espera, disse que não queria um ditador. Qual é o problema? É bom recordar que num programa recente da RTP os telespectadores elegeram a figura de Salazar como o maior português de sempre. Concordei? Claro que não. Mas é uma figura que faz parte da nossa História, uma figura incontornável do século XX. É bom que se fale dela com tudo aquilo que ela implica até para não voltarmos a ter outros Salazares.”

Bruno Caetano, responsável pela rubrica Diga de Sua (In)Justiça, usou as redes sociais para se defender: “Para que fique bem esclarecido, quando convidei o cidadão Mário Machado ficou sempre evidente que se tratava pura e simplesmente de uma entrevista que falava das convicções deste acerca de Salazar”. No texto publicado na sua conta de Facebook, Caetano justifica o convite feito a Mário Machado e escreve ainda que nada dá o direito de ser ameaçado de morte ou de receber ofensas dirigidas à sua família.

Em 1997, Mário Machado foi condenado a uma pena de prisão de quatro anos e três meses por envolvimento na morte de Alcindo Monteiro, cabo-verdiano de 27 anos que foi assassinado a 10 de junho de 1995. Segundo o Correio da Manhã, mais recentemente Mário Machado foi condenado a 16 meses de prisão por dois crimes de sequestro e a sete meses de prisão por posse de arma.

