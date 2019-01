Nadia Nadim, a afegã naturalizada dinamarquesa que redescobriu o futebol nos campos de refugiados e é a nova avançada do PSG

Antes de chegar em força aos clubes norte-americanos, franceses e alemães, o futebol feminino era vivido com grande intensidade nos países nórdicos. Suécia, Dinamarca e Noruega, sem expressão de maior no futebol masculino, eram os países dos clubes com maior impacto internacional na modalidade. Basta olhar para os números: desde 2001/02, ano da primeira edição de uma competição europeia de clubes de futebol feminino (à altura, a Taça UEFA, que entretanto evoluiu para a versão feminina da Liga dos Campeões), as equipas nórdicas estiveram presentes em oito finais europeias. A hegemonia, porém, esmoreceu nos últimos anos — a última final com a presença de uma equipa nórdica foi já em 2013/14, no Estádio do Restelo, quando as suecas do Tyresö perderam com o Wolfsburgo –, mas Suécia, Dinamarca e Noruega continuam a ser grandes produtores de jogadoras de futebol.

À cabeça, o primeiro exemplo é a norueguesa Ada Hegerberg, jogadora do Lyon, que venceu a Bola de Ouro no passado mês de dezembro. Nadia Nadim, internacional pela seleção dinamarquesa e mais recente reforço do PSG, podia ser outro exemplo — mas a história da avançada de 31 anos é um bocadinho diferente. Nadia naturalizou-se dinamarquesa aos 18 anos mas nasceu no Afeganistão em 1988. A mãe, Hamida, era diretora de uma escola; o pai, Rabena, era general do exército afegão. Até 1996, data do início da Guerra Civil no país, a vida de Nadia e das quatro irmãs era igual à de todas as outras raparigas um pouco por todo o mundo: talvez até mais privilegiada, já que a mãe da jogadora trabalhava, algo que não era muito comum, e a família beneficiava de várias regalias devido ao facto de o pai pertencer ao exército nacional. Tudo isso terminou com a invasão e subida ao poder dos talibã.

Considerado um opositor do regime, o pai de Nadia foi executado em 2000. Sozinha com cinco filhas, impossibilitada de sair à rua, de ir às compras, de conduzir — por não estar acompanhada por um homem –, a mãe da atual jogadora do PSG decidiu fugir do país. “Éramos seis mulheres solteiras. Não havia esperança para nós. Para nós, não havia escola, não havia trabalho. Não podíamos sequer atravessar a rua sem o homem ao nosso lado. A nossa vida estava a desmoronar-se”, contou Nadia Nadim há alguns anos, em entrevista ao site da FIFA.

As seis mulheres fugiram em direção ao Paquistão, de onde voaram para Itália com passaportes falsos. Já na Europa, apanharam uma camioneta de transporte de refugiados que pensavam ter como destino a cidade de Londres, onde tinham família; dias depois, no final da viagem, estavam na pequena localidade de Randers, na Dinamarca. Entregues ao próprio destino, deambularam por vários campos de refugiados até chegarem ao último, perto da cidade de Aalborg e do clube de futebol local, onde Nadia voltou a ter contacto com o desporto que jogava às escondidas com o pai. “Às vezes jogávamos com o meu pai no nosso jardim, quando éramos pequenas. Não estávamos autorizadas a praticar desportos, muito menos com rapazes, mas a maioria das casas no Afeganistão é recatada e protegida, por isso ninguém nos via”, recordou a jogadora à revista Our Game Magazine, lembrando que o ato de jogar futebol poderia condenar uma mulher à morte por apedrejamento.

Segundo a lei dinamarquesa, Nadia Nadim não podia adquirir cidadania até 2006, ano em que fazia 18 anos. Quando esse dia chegou, as regras da FIFA impediram-na de representar a seleção da Dinamarca: os regulamentos do organismo que regula o futebol a nível internacional indicam que um jogador ou uma jogadora tem de viver cinco anos no país de acolhimento depois de se naturalizar. A Associação de Futebol da Dinamarca submeteu um recurso à FIFA, onde explicava todo o processo de fuga do Afeganistão e o período da família Nadim enquanto refugiada, e o departamento legal do organismo abriu uma exceção. Quando se estreou enquanto internacional, na Algarve Cup de 2009, Nadia tornou-se a primeira cidadã naturalizada a jogar pela seleção da Dinamarca, tanto masculina como feminina, e mais tarde integrou a equipa que chegou à final do Campeonato da Europa de 2017, onde as dinamarquesas acabaram por perder com a Holanda.

Depois de passagens pelo Aalborg, Gug Boldklub, Viborg e Skovbakken, chegou ao Fortuna Hjørring, um dos clubes mais conceituados da Dinamarca, em 2012. Estreou-se na Liga dos Campeões em setembro desse ano e marcou os dois golos das dinamarquesas na vitória imposta ao Glasgow City, campeão nacional da Escócia. No final da temporada 2013/14, mudou-se para os Estados Unidos para representar o Sky Blue, onde foi colega de equipa da australiana Samantha Kerr, uma das melhores jogadores do mundo atualmente, e ganhou prémios de jogadora da semana e jogadora do mês. Em janeiro de 2016, mudou-se de New Jersey para Portland para integrar a equipa dos Thorns e tornou-se a melhor marcadora do plantel, com nove golos em 20 jogos, contribuindo em larga escala para a conquista do título da National Women’s Soccer League. Depois de uma temporada de 2017 menos bem sucedida, já que os Portland Thorns deixaram escapar o Campeonato para os North Carolina Courage, Nadia regressou à Europa e assinou pelo Manchester City.

Estreou-se pelos citizens em janeiro de 2018, na receção ao Reading, e fez um golo e uma assistência. Em Manchester, onde foi colega de equipa das inglesas Steph Houghton e Nikita Parris, duas das jogadoras mais influentes do futebol feminino inglês, ficou no segundo lugar da Premier League, foi finalista da Taça de Inglaterra e chegou às meias-finais da Liga dos Campeões, onde o City perdeu com o Lyon (que acabaria por bater o Wolfsburgo na final e conquistar o quinto título europeu). Contudo, a avançada dinamarquesa apanhou um período de reestruturação do clube depois da perda de jogadoras influentes — Carli Lloyd, Toni Duggan e Lucy Bronze haviam saído no verão de 2017 — e em julho passado, durante a digressão do Manchester City pelos Estados Unidos, a BBC avançou que Nadia Nadim tinha pedido para rescindir. Em dezembro, os citizens anunciaram que a avançada era livre para assinar por outro clube a partir do dia 1 de janeiro e o PSG, principal oponente à hegemonia do Lyon do futebol feminino francês, aproveitou para contratar a afegã naturalizada dinamarquesa que escapou aos talibã e redescobriu o futebol nos campos de refugiados.

“Senti que estava a fazer alguma coisa para lá do futebol. Mudei as opiniões que as pessoas tinham sobre aquilo que as raparigas podem ou não fazer e isso significa muito”, disse Nadia Nadim, há poucas semanas, sobre o processo de naturalização. Fazer “algo para lá do futebol”, porém, é um eufemismo para a avançada. Além de integrar os quadros de uma das melhores equipas de futebol feminino do mundo, Nadia está inscrita no curso de Medicina de uma universidade dinamarquesa e pretende tornar-se cirurgiã quando terminar a carreira.

Continuar a ler