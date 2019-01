Vídeo onde a congressista mais jovem de sempre aparece a dançar faz as delícias da internet

Há um novo vídeo a tornar-se viral na internet. Desta vez, a protagonista é Alexandria Ocasio-Cortez, a democrata mais jovem de sempre eleita para a Câmara dos Representantes, que aparece a dançar numa universidade. O vídeo foi tornado público por uma conta anónima na rede social Twitter, avança esta sexta-feira o jornal espanhol El Mundo.

A jovem congressista, de 29 anos, aparece a recriar um filme de “culto” dos anos 80, chamado The Breakfast Club, em que cinco jovens universitários que não se conhecem, partilham momentos juntos e descobrem que têm mais em comum do que aquilo que pensavam. O vídeo não tem data definida, mas sabe-se que foi feito durante o seu percurso académico na Universidade de Boston, enquanto frequentava o curso de Economia e Relações Internacionais.

No momento da partilha e numa tentativa de ridicularizar a congressista, o internauta escreveu: “Aqui está a comuna sabichona preferida da América a agir como a idiota sem noção que é”, cita o jornal espanhol. A publicação foi posteriormente apagada.

Apesar da tentativa de ridicularizar a democrata, as imagens estão a fazer as delícias dos cibernautas. Muitos apelidam a situação de “adorável“, outros brincam apenas: “Urgente: acabam de lançar um vídeo extremamente perigoso e é….desculpem, desculpem, é só Alexandria Ocasio-Cortez a dançar”, escreveu um utilizador.

So let me see if I understand this correctly. A tape of Donald Trump bragging about sexual assault and infidelity is just locker room talk, but Alexandria Ocasio-Cortez dancing and having fun with her friends is a scandal? No wonder why these people needed Russia's help to win.

— Christopher Bouzy (@cbouzy) January 4, 2019