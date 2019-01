Preços na produção industrial recuam de outubro para novembro na zona euro e UE

Os preços na produção industrial recuaram na zona euro e na União Europeia (UE) em novembro, face a outubro, invertendo a tendência de crescimento registada nos meses precedentes, segundo dados do Eurostat.

Após terem aumentado 0,8% nas duas zonas em outubro, numa tendência de crescimento verificada ao longo de 2018, os preços na produção industrial caíram 0,3% no espaço da moeda única e 0,4% na UE na comparação com outubro, com Portugal a acompanhar o recuo (-0,9%).

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo gabinete de estatísticas da UE, as maiores quedas dos preços da produção industrial foram registadas na Grécia (-2,7%), na Holanda (-1,4%), na Lituânia e no Reino Unido (ambos com -1,3%), enquanto as subidas mais acentuadas foram observadas na Estónia (1,7%), na Dinamarca (1,2%) e na Suécia (0,8%).

Todavia, na comparação homóloga, os preços na produção industrial avançaram 4,0% na zona euro e 4,3% no conjunto dos Estados-membros.

Face ao mesmo mês de 2017, as maiores subidas dos preços na produção industrial registaram-se na Bélgica (9,3%), na Dinamarca (9,2%), e na Estónia (8,6%), com o único recuo a assinalar-se na Irlanda (-0,6%). Em Portugal, os preços na produção industrial subiram 3,7% face ao mês homólogo, abaixo da média da zona euro e da UE.

