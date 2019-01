Urus não vai ficar sozinho. Vem aí Ferrari e McLaren

Um SUV é um tipo de veículo que de desportivo não tem rigorosamente nada. É demasiado alto, muito pesado e com a mecânica mal colocada, demasiadamente à frente e em cima, para se conseguir uma correcta distribuição de massas pelos dois eixos. Pelo que fazer um SUV de grande porte acelerar e travar de forma eficaz, além de curvar de modo exuberante e capaz de proporcionar prazer a quem vai ao volante, é quase uma missão impossível. Mas nada que assuste os engenheiros das marcas mais conceituadas.

Depois da Lamborghini ter decidido que o caminho era por aí, tanto mais que tinha à disposição as plataformas e mecânicas do Grupo Volkswagen, rapidamente se percebeu que os SUV superdesportivos iam ser um sucesso de vendas. Apesar das generosas dimensões dos modelos e do enorme apetite dos seus motores a gasolina, o fabricante italiano provou que conseguiam ser terrivelmente eficazes e espectaculares.

Isto levou a Ferrari, que no passado jurou a pés juntos que “camionetas” não era a sua especialidade, a ter de engolir as palavras e tratar de conceber um SUV, que garante “ser completamente distintos dos restantes”. A Aston Martin, que tinha anunciado que um super SUV também fazia parte dos projectos imediatos, já mostrou o DBX em acção e se esta marca britânica já enveredou por este caminho, depois da Ferrari e Lamborghini, a McLaren não pode ficar de fora. Ainda que, de momento, continue a afirmar o que marca do Cavalino Rampante disse em tempos: “SUV nem pensar”.

Como ainda não há fotos nem desenhos destes veículos, eis que o designer Giorgi Tedoradze decidiu avançar com propostas próprias e que não estão nada mal.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler