“Coletes amarelos” voltam a protestar em França. Polícia terá usado gás lacrimogéneo em Montpellier e Rouen

Em França, decorre este sábado, 5 de janeiro, o oitavo protesto dos “gilets jaunes”, isto é, do grupo “coletes amarelos”. Há protestos a decorrer em cidades como Paris, Toulouse e Bordéus, refere a cadeia pública francesa France Info. Montpellier, Lyon, Le Mans, Caen e Reims são outros sítios onde estão a decorrer protestos.

Indiferentes às concessões do executivo Emmanuel Macron, que anunciou o aumento do salário mínimo (suportado pelo Governo francês) e o travão às intenções de aumento do preço dos combustíveis, cerca de 500 a 600 “coletes amarelos” estavam concentradas pacificamente nos Campos Elísios, importante local das manifestações das semanas anteriores, às 10h portuguesas. O número parece estar a aumentar, como atesta o vídeo abaixo.

Outros manifestantes em Paris planeiam marchar do Hôtel de Ville, edifício que funciona como câmara municipal parisiense, em direção à Assembleia Nacional de deputados.

BREAKING: Video shows thousands more have joined the demonstration as the protesters march through central Paris #GiletsJaunes #ActeVIIIpic.twitter.com/ky4nF9IUpq — Global News Network (@GlobalNews77) January 5, 2019

No Panteão parisiense, decorre neste momento uma homenagem às vítimas que morreram desde o início dos protestos, na sequência das manifestações. Ao todo, há já dez vítimas mortais.

Em Bordéus, a concentração é na praça de la Bourse e em Toulouse há concentrações no Capitólio local (principal edifício do poder municipal da cidade) e na praça Thomas Wilson. Na rede social Twitter, um utilizador publicou um vídeo alegadamente feito hoje em que se vê a polícia a atirar gás lacrimogéneo a manifestantes. Em Rouen terá acontecido o mesmo.

Police forces sends tear gas canisters against the #GiletsJaunes who are near the St-Roch station, Montpellier, for the #ActeVIII demonstrations. pic.twitter.com/utQ95Wu7cz — Jordan ???? (@Jordan_SP1) January 5, 2019

The scenes from Caen a short while ago with a few thousand #GiletsJaunes #ActeVIII demonstrators mobilised. pic.twitter.com/ShZx2sU6VM — Jordan ???? (@Jordan_SP1) January 5, 2019

Os protestos têm diminuído de intensidade nas últimas semanas mas deverão continuar: às 12h (11h em Portugal continental), uma das manifestantes mais mediáticas do protesto dos “coletes amarelos” franceses gritou ao megafone: “Vamos protestar aqui todos os sábados, vamos continuar a fazê-lo em 2019”.

Segundo refere a France Info, alguns manifestantes tentam evitar o cerco da polícia, que tem intensificado a monitorização dos manifestantes. A estratégia que estará a ser equacionada é a remoção dos coletes, para que os manifestantes possam passar despercebidos nas ruas e sejam impossíveis de diferenciar de outros cidadãos comuns.

Des gilets jaunes sont sur la traversée urbaine de Reims. pic.twitter.com/8rgCIGlCSB — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) January 5, 2019

Na passada quarta-feira, as autoridades francesas detiveram Éric Drouet, um dos principais instigadores do movimento “coletes amarelos”, por organizar um evento sem autorização prévia

Continuar a ler