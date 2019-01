Cuidados paliativos e espiritualidade em debate em Lisboa

Uma mesa redonda sobre doentes em cuidados paliativos e a espiritualidade vai realizar-se a 14 de janeiro, segunda-feira, às 21h na Capela do Rato em Lisboa. O debate insere-se no ciclo “Situações Limite e Espiritualidade” e vai contar com a participação do frade franciscano Hermínio Araújo, da médica Isabel Galriça Neto, da enfermeira Joana Mendes e da psicóloga clínica e neuropsicóloga Sofia Madureira.

A conversa entre os quatro vai ser moderada pela médica Ana Verdelho. Juntos vão falar sobre “espiritualidade em cuidados paliativos”, sobre “uma visão integrada dos cuidados” e sobre como “celebrar a vida em cuidados paliativos”. Esta é a segunda mesa redonda do ciclo: a primeira aconteceu a 26 de novembro do ano passado, falava sobre “o doente oncológico e a espiritualidade” e contou com a participação do médico Fernando Mena Ferreira Martins e do advogado João Almeida Dias, assim como dos médicos Domingos Machado, José Carlos Nunes Marques e Vasco Fonseca, da gestora Madalena d’Orey e do padre Jorge Anselmo.

A entrada é livre.

