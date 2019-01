Judite Sousa criticada por ter chamado “senhora cá de casa” a mulher negra com quem posou para foto

A jornalista Judite Sousa está a ser alvo de críticas nas redes sociais por ter identificado uma mulher negra como “a senhora cá de casa” numa fotografia onde surge com a família. A imagem foi publicada este sábado após o lançamento do livro “Político Esfaqueado ou É Morto ou É Eleito”, mas eliminada entretanto. Os internautas inundaram de comentários as outras fotografias no Instagram de Judite Sousa com frases como: “a senhora cá de casa foi limpar a piscina?” ou “escrava és tu da tua estupidez e ignorância”.

"A senhora cá de casa".

É impossível não amar a Judite de Sousa pic.twitter.com/PUSfnJlLTL — Paulo Almeida (@OPauloAlmeida) January 5, 2019

A fotografia, que foi eliminada do Instagram, e em que Judite Sousa aparecia junto a três mulheres, foi publicada com a descrição: “a minha família no lançamento do meu novo livro: mãe, irmã e a senhora cá de casa”. A mãe de Judite Sousa surgia à sua esquerda e a irmã à direita. A “senhora cá de casa”, uma mulher negra, posou ao lado da irmã da apresentadora da TVI. Mas Judite Sousa não revelou qual é o nome da mulher.

Antes de ser apagada, um internauta fez uma captura de ecrã à publicação e criticou-a no Twitter. A seguir, o Instagram de Judite Sousa foi atacado por comentários depreciativos que a acusavam de racismo por ter apelidado essa mulher de “senhora cá de casa”. Uma das seguidoras de Judite Sousa, Aline Santos, comentou uma fotografia da apresentadora ao lado de Bruno Santos, diretor geral da TVI, com a mensagem: “depois do desdém que demonstrou em relação à ‘senhora cá de casa’, muito bem fazia ela não voltar a pôr os pés na sua casa. Que comentário mais deplorável”.

Noutra imagem, em que a jornalista posa ao lado de José Rodrigues dos Santos e Vítor Gonçalves, a internauta Ariana Santos publicou: “apagou a ‘senhora cá de casa?’ Racista, ignorante e mal amada! Uma típica jornalista sem escrúpulos!”.

Contactada pelo Observador, Judite Sousa disse não querer tecer comentários sobre a polémica.

