Luxo. Série 8 do outro mundo (até) mete meteoritos

Alerta: confirma-se a existência de vida extraterrestre para os lados de Munique, e o responsável por isso é o departamento de personalização BMW Individual, que pegou no M850i e deu-lhe um tratamento tal que o Série 8 entrou noutra dimensão. De luxo.

Aquilo que distingue, basicamente, esta versão exclusiva é o facto de ter sido “atingida” por meteoritos. Pode parecer mentira, mas não é. Demonstrando que não há limites para a personalização, a BMW Individual, que anda há 25 anos a satisfazer os mais diferentes caprichos, optou por diferenciar a versão M850i Night Sky pela escolha dos materiais: nem mais, nem menos do que fragmentos meteóricos.

O acabamento da consola central é embelezado por rocha meteórica, o mesmo acontecendo com o botão start/stop, a alavanca de oito velocidades de transmissão Steptronic e o Touch Controller para o sistema iDrive. Como se isso não bastasse, também o acabamento das soleiras das portas recorre a pedaços de meteoritos que, juntamente com o logo do modelo iluminado, faz nova luz sobre as barreiras (ou a ausência delas) na individualização.

A completar, constelações iluminadas de estrelas na consola central e no design da superfície dos acabamentos, encostos dos bancos, discos de travão e detalhes exteriores inspirados nos corpos celestes.

Ora, tudo isto é capaz de deixar qualquer um a ver estrelas, sendo mesmo impressionante do ponto de vista do apelo estético. Mas a verdade é que o Grupo BMW sabe, por experiência própria, que o luxo tende a ser mais valorizado se recorrer a matérias preciosas, ao invés de materiais raros. Se assim não fosse, por que razão a Rolls-Royce deu que falar com a sua pintura com diamantes? Por que não optar antes pelo pó de meteoritos?

Seja como for, parece que as ideias (brilhantes) para promover o novo Série 8 estão longe de se esgotarem. Depois de navegar em Veneza e de trazer um pouco do espaço para a Terra, qual será o próximo desafio?

