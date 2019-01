Murilo chamado para a receção do Sporting de Braga ao Boavista

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou este sábado Murilo para a receção ao Boavista, domingo, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, e deixou de fora Fábio Martins.

O extremo brasileiro, que o próprio técnico, hoje, em conferência de imprensa, admitiu que pode ser emprestado em janeiro, foi chamado para o jogo com os boavisteiros, ao contrário de Fábio Martins, que não tem sido opção para Abel Ferreira nos últimos tempos. Matheus, Lucas, Xadas e Esgaio continuam a recuperar de lesões.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 33 pontos, e Boavista, 13.º, com 16, defrontam-se às 20:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga.

Lista dos 19 convocados:

Guarda-redes: Tiago Sá e Marafona.

Defesas: Bruno Viana, Sequeira, Raul Silva, Pablo e Marcelo Goiano.

Médios: Fransérgio, Claudemir, Ryller, Palhinha, Eduardo, João Novais e Trincão.

Avançados: Dyego Sousa, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Murilo.

