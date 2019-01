O eclipse solar que Portugal não vai ver, mas que antecipa outro espetáculo

Quando o relógio bater as 23 horas, 34 minutos e oito segundos deste sábado em Portugal Continental, a Lua, que anda constantemente à nossa volta, vai ficar entre a Terra e o Sol — ocultando parte da luz que chega até cá. É um eclipse solar parcial, em cuja rota Portugal não está. Nem sequer a Lua vai dar ares da sua graça por estar quase a entrar na fase de Lua Nova — só 1% dela vai ser visível. Mas não fique dececionado: duas semanas antes ou depois de um eclipse solar, há sempre um eclipse lunar. Esse, sim, vai ser completamente visível em Portugal e irá trazer ao território nacional uma Super Lua de Lobo do Sangue. Será a 21 de janeiro.

O eclipse solar parcial de esta noite só vai ser visível em algumas regiões do norte do oceano Pacífico e do nordeste asiático, como Pequim e Xangai (China), Irkutsk (Rússia), Seul (Coreia do Sul), Pyongyang (Coreia do Norte), Taipé (Taiwan) ou Tóquio (Japão). O ponto máximo do fenómeno — o momento em que o Sol vai estar mais tapado pela Lua — vai acontecer à uma hora, 41 minutos e 26 segundos de domingo e tudo acaba cerca de duas horas mais tarde, quando forem três horas, 48 minutos e 46 segundos em Lisboa.

Se estiver nessa região do planeta Terra, é muito importante que nunca olhe diretamente para o Sol, esteja ele tapado pela Lua ou não, sem óculos de proteção. A radiação ultravioleta do Sol pode queimar as retinas dos olhos e causar danos permanentes — até, mesmo, cegueira. Se estiver em Portugal, não terá oportunidade de ver este eclipse solar. Na verdade, o próximo que será visível por cá será a 8 de abril de 2024 (mas apenas 0,54% do Sol ficará oculto) e a 12 de agosto de 2026, quando o Sol ficar 94,5% tapado pela Lua.

Ainda assim, não terá de esperar tanto tempo para ver outro fenómeno astronómico especial. Dentro de sensivelmente duas semanas vai haver em Portugal um eclipse lunar total. É uma Lua do Lobo porque é a primeira Lua Cheia do ano. E é uma Super Lua porque vai estar ligeiramente maior do que é normal. E, também, é uma Lua de Sangue porque, quando passar mesmo no meio da sombra da Terra, vai ficar vermelha. A Super Lua Vermelha do Lobo acontece na noite de 21 de janeiro entre as 2h36 e as 7h48. E nós vamos poder vê-la de uma ponta à outra.

Os eclipses lunares totais não são fenómenos astronómicos muito comuns porque a Lua não gira em torno da Terra no mesmo plano em que a Terra gira em torno do Sol. E são precisas três coisas para haver um fenómeno destes: que o Sol, a Terra e a Lua estejam perfeitamente alinhados, num fenómeno chamado sizígia; que o nosso planeta esteja no meio dos outros dois astros; e que o nosso satélite natural esteja em fase de Lua Cheia. No caso dos eclipses solares totais, a Lua tem de estar em fase de Lua Nova e é ela quem tem de estar entre a Terra e o Sol.

