Polémica com Mário Machado. TVI suspende rubrica no “Você na TV!”

A TVI suspendeu a rubrica “Diga de Sua (In)Justiça”, da autoria de Bruno Caetano, na sequência da polémica entrevista a Mário Machado, líder de um movimento de extrema-direita, que aconteceu na última quinta-feira, dia 3 de janeiro. A direção de programas decidiu suspender a rubrica em questão, tal como anunciou o apresentador Manuel Luís Goucha na noite de sexta-feira no programa da TVI “Deus e o Diabo”. A suspensão acontece por “quebra de confiança”.

Na última quinta-feira, Mário Machado, condenado pelo envolvimento na morte do Alcindo Monteiro, assassinado no Bairro Alto em 1995, foi convidado a participar no programa “Você na TV!”. A conversa tinha como tema “Precisamos de um novo Salazar?” e inseriu-se na rubrica “Diga de Sua (In)Justiça”. Mário Machado, líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social, foi ainda ao programa SOS 24, na TVI 24. A sua participação foi desde logo contestada nas redes sociais e, no mesmo dia, foram muitas as queixas que chegaram à Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC).

Também o SOS Racismo condenou a presença de Mário Machado no programa: “A decisão da TVI de convidar Mário Machado é muito mais do que uma estratégia de branqueamento do passado criminoso e nazi-racista de Mário Machado. É mais grave ainda porque denota sobretudo um inqualificável desejo de fascismo, de normalização e legitimação política e social da extrema-direita, como tem acontecido um pouco por toda a parte, no mundo em geral e, na Europa, em particular”, disse a organização antirracismo em comunicado.

Manuel Luís Goucha defendeu-se na sexta-feira. Numa entrevista ao jornal Público garantiu que nem ele, nem Maria Cerqueira Gomes, a nova apresentadora do formato, branquearam a conversa: “Nem eu nem a Maria branqueámos a conversa. É preciso sermos contundentes na defesa dos valores da liberdade. Eu não quero ditadores no meu país, sejam de direita ou de esquerda”.

O apresentador defendeu a mesma ideia nos primeiros dez minutos do programa “Você na TV” na manhã de sexta-feira. Assim que o formato começou, Manuel Luís Goucha aproveitou para assegurar que Mário Machado foi convidado pelo autor da rubrica “Diga de Sua (In)Justiça”, Bruno Caetano, e que “todas as ideias podem ser discutidas na televisão” desde que exista o devido contraponto. Referindo-se à “acesa discussão” nas redes sociais e até na comunicação social que foi “galvanizada” durante a tarde, Goucha afirmou ainda que a opinião de “largas centenas” deverá refletir “a postura de alguém que não se deu ao trabalho de ir ver a conversa”. “Claro que as ideias de Mário Machado são perigosas”, acrescentou.

A polémica participação de Mário Machado fez com que João Cravinho, ministro da Defesa, também reagisse publicamente, comparando a atitude da TVI à dos incendiários. Na rede social Twitter, o ministro da Defesa escreveu que “uma atitude destas por parte da estação em causa não é muito diferente de quem ateia incêndios pelo prazer de ver a labaredas”.

O Sindicato dos Jornalistas já apresentou queixas contra a TVI na Entidade Reguladora para a Comunicação Social e na Assembleia da República: “O Sindicato dos Jornalistas recorda ainda que, de acordo com a mesma lei fundadora (artigo 46.º), ‘não são consentidas (…) organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista’ e apela à Assembleia da República que se pronuncie, à luz deste artigo, sobre o caráter da Nova Ordem Social, organização política ‘nacionalista e patriota’ liderada por Mário Machado”. Esta entidade pediu ainda à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista “que avalie eventuais procedimentos disciplinares e esclareça a TVI sobre a indevida utilização da palavra ‘repórter’”, e solicitou à Ordem dos Advogados esclarecimentos sobre se “Mário Machado é ‘advogado’, como foi apresentado, e ‘jurista’, como o próprio se intitulou”.

Bruno Caetano, responsável pela rubrica “Diga de Sua (In)Justiça”, também usou as redes sociais para se defender: “Para que fique bem esclarecido, quando convidei o cidadão Mário Machado ficou sempre evidente que se tratava pura e simplesmente de uma entrevista que falava das convicções deste acerca de Salazar”.

