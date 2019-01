Rui Oliveira e Maria Martins sagram-se campeões nacionais de omnium

Rui Oliveira, em masculinos, e Maria Martins, em femininos, sagraram-se hoje campeões nacionais de omnium, nas respetivas provas de elite dos campeonatos de ciclismo de pista, que se disputaram no Velódromo de Sangalhos, em Anadia.

Na competição masculina, Rui Oliveira venceu a primeira das quatro disciplinas do concurso olímpico, o scratch, antes de João Matias se impor na corrida tempo.

Rui Oliveira, vice-campeão europeu de eliminação, venceu nesta prova, antes de se impor também nos pontos, enquanto João Matias terminou a 18 pontos do novo campeão nacional de elite, com o terceiro lugar a pertencer a César Martingil.

Na prova feminina, só duas ciclistas conseguiram terminar com pontos positivos, com Maria Martins a impor-se a Soraia Silva, com 40 pontos de vantagem, conseguidos ao vencer todas as provas de omnium, sendo que Raquel Rodrigues foi terceira, com 217 pontos negativos.

