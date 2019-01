Silas não quer desperdiçar oportunidade de alcançar Vitória de Guimarães

O treinador do Belenenses, Silas, disse este sábado que não quer desperdiçar a oportunidade de alcançar o Vitória de Guimarães no quinto lugar da I Liga de futebol, precisamente o adversário do encontro da 16.ª jornada.

“Estamos sempre muito motivados, por isso é que estamos onde estamos. Se estamos nesta posição [oitava, com 22 pontos] e se temos oportunidade de apanhar o Vitória, não vamos desperdiçar”, afirmou o técnico dos ‘azuis’, em conferência de imprensa. Contudo, Silas lembra que os minhotos não são um oponente fácil de bater, apesar de terem perdido fora frente ao Nacional (1-0), na última ronda do campeonato.

“Vamos ter uma equipa do outro lado que perdeu esta semana, mas que já não perdia há imenso tempo. Não vamos defrontar uma equipa qualquer”, alertou. O tempo para preparar o desafio de domingo com os vitorianos não foi longo e Silas assegurou que vai fazer alterações no ‘onze’, confessando também que a boa exibição, apesar do desaire, por 2-1, com o Sporting, em Alvalade, ajudou a recuperar.

“Vamos ter algumas mudanças, porque precisamos de ter. O nível que apresentámos [com o Sporting] foi um nível aceitável e, quando assim é, fica mais fácil recuperar o nível anímico. Foram dois dias a pensar no jogo com o Vitória, perdemos pouco a pensar no jogo com o Sporting”, declarou.

O Belenenses, oitavo classificado, com 22 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quinto, com 25, no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 15:00 de domingo, num encontro da 16.ª jornada do campeonato.

