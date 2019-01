Sismo de magnitude 6,8 atinge zona remota do oeste do Brasil

Um poderoso sismo com magnitude 6,8 na escala de Richter foi hoje registado no noroeste do Brasil, perto da fronteira com o Peru, e numa região remota da floresta tropical da Amazónia, foi anunciado este sábado.

O Instituto Geológico norte-americano (USGS) referiu que o epicentro, que ocorreu ao início da tarde, se situou 89 quilómetros a oeste de Tarauaca, no Brasil, e a 329 quilómetros a leste de Pucallpa, no Peru, e com uma profundidade de 575 quilómetros.

Não foram revelados, no imediato, danos humanos ou materiais.

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília referiu-se no seu ‘site’ a um “sismo profundo e sem riscos” no estado de Acre, nas fronteiras com o Peru e Bolívia.

Em agosto, um poderoso sismo com magnitude 7,1 atingiu a fronteira entre o Peru e o Brasil.

