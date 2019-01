5.000 pessoas para compensar a falta de golos: os reencontros e as caras conhecidas do Estrela-Belenenses

Esplanadas cheias, empregados de mesa em ritmo acelerado, ruas preenchidas e trânsito intenso. Duas horas antes do apito inicial do jogo entre o Estrela e o Belenenses, a Reboleira estava já em estado de sítio. Aos adeptos do clube da casa que se foram acumulando e aparecendo em grupos, acenando aos carros que passavam a apitar – sempre com os cachecóis expostos no tablier ou presos na janela –, juntavam-se os apoiantes da equipa do Restelo, também eles equipados a rigor. As tardes de futebol voltaram ao Estádio José Gomes. Afinal, mesmo nos Distritais, nem sequer era um jogo qualquer: era um dérbi.

Ao Observador, Rui Silva, presidente do Estrela, tinha dito que estavam preparadas duas bancadas, uma das centrais e a superior norte, para receber os adeptos – e que, caso fosse necessário, a outra central serviria de backup. Ora, o backup foi necessário e os apoiantes das duas equipas encheram as duas bancadas previstas e ainda coloriram a terceira, deixando o estádio do Estrela muito bem composto numa fria tarde de domingo. Segundo as contas oficiais, cerca de cinco mil pessoas responderam à chamada e assistiram ao dérbi lisboeta que foi parar às distritais. De um lado e do outro, as duas claques não deixaram o apoio ao acaso e prepararam-se com cânticos, megafones e tarjas: e se na bancada do Estrela a mensagem da Magia Tricolor para os jogadores era um simples “Isto é o Estrela”, a Fúria Azul apontava ao diferendo entre a SAD e a Direção do Belenenses e recordava que “O futebol é da bancada, não é da banca”.

O dispositivo policial era bem diferente do normal para um jogo do terceiro escalão distrital de Lisboa. Antes ainda da entrada das claques no estádio, vários agentes acompanharam a movimentação dos grupos e garantiram que o trajeto era cumprido de forma ordeira e sem problemas. Já dentro do José Gomes, a polícia presente acabou por ter de intervir junto à claque do Belenenses, onde os ânimos estavam mais exaltados, e manteve-se sempre perto dos elementos da Magia Tricolor. Nas bancadas, o ambiente era de alegria e, sobretudo, de reencontro: eram muitos os adeptos do Estrela que pareciam estar a regressar a casa e encontravam caras conhecidas e há muito desaparecidas entre as cadeiras brancas, verdes e vermelhas do estádio da Reboleira.

E entre os que este domingo regressaram ao estádio que durante oito anos não viu futebol sénior estava Abel Xavier, antigo jogador do Estrela e atual selecionador de Moçambique. Na bancada, o ex-Benfica revelou que o presidente do clube da Amadora o convidou para falar com os jogadores no balneário, antes do início do jogo, e partilhar um pouco do testemunho de um jogador que saltou do Estádio José Gomes para os principais relvados do país e da Europa. Além de Abel Xavier, também Rebelo e os irmãos Neves e Renato, todos ex-jogadores do Estrela, assistiram à partida – assim como o cantor Paulo Gonzo, que é sócio do clube.

Sobre o jogo em si, pouco a dizer. Estrela e Belenenses empataram sem golos numa partida onde os azuis foram sempre melhores e jogaram toda a segunda parte no meio-campo defensivo dos tricolores mas não conseguiram ultrapassar a coesão e a solidez da defesa da equipa de Ricardo Monsanto. Com este empate, o Estrela tornou-se a primeira equipa da série 2 do terceiro escalão distrital de Lisboa a roubar pontos ao líder Belenenses – até aqui, a equipa de Nuno Oliveira tinha dez vitórias em dez jogos – e manteve o sétimo lugar, em igualdade pontual com o Abóboda. Já o Belenenses continua totalmente isolado na liderança, com mais seis pontos do que Carcavelos e Porto Salvo, os dois principais rivais.

EA 0 CFB 0 (FT) pic.twitter.com/W5mZy74b7v — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) January 6, 2019

Estrela e Belenenses não marcaram qualquer golo mas a festa do futebol já estava mais do que feita. Nas esplanadas, nas ruas à volta do estádio, no entusiasmo antes e depois do jogo e nos números impressionantes que são cinco mil pessoas num jogo do último escalão do futebol português. A primeira ronda está cumprida: dia 12 de maio, é a vez de o Estrela visitar o Restelo.

