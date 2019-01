Arrasta e mata manicura com o carro (só) para não pagar 30€

Uma mulher de 21 anos, Kristal Whipple, entrou num salão de beleza em Las Vegas para tratar das unhas, pois queria-as impecáveis para receber 2019. Depois do trabalho efectuado, a jovem prontificou-se a pagar com um cartão de crédito. Como este foi recusado, dirigiu-se ao seu veículo, um Chevrolet Camaro de 2017 descapotável, alegadamente para procurar outra forma de pagamento. Só que, em vez disso, quis abandonar o local. Segundo relata a Time, a condutora não contava era que a dona do salão, Annie Nhu Nguyen, tentasse impedi-la de fugir.

De acordo com a polícia, Whipple preparava-se para abandonar o local quando Nguyen se colocou à frente do Chevrolet Camaro, tentando impedir a jovem de fugir. Mas Whipple estava decidida a praticar o seu segundo crime do dia – este muito mais grave do que não pagar a conta – e acelerou, mesmo depois de derrubar a dona do salão e arrastá-la durante algum tempo sob o veículo, provocando-lhe danos que se revelariam fatais.

A polícia acabou por encontrar o Camaro, que não só era alugado, como há muito tinha excedido o término do contrato. E nem sequer estava em nome de Whipple, segundo o responsável pela polícia de Las Vegas, Larry Hadfield. O seu colega, Ray Spencer, publicou entretanto um vídeo em que solicita a ajuda do público para capturar Whipple, que está em fuga e é uma velha conhecida das autoridades, tendo anteriormente sido detida por posse de veículo roubado. Salienta a polícia que, apesar das muitas coisas estranhas que por vezes acontecem em Las Vegas, matar alguém por uma conta de 30€ é um novo máximo em termos de comportamento excessivo e inexplicável.

