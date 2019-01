Coletes amarelos. Polícia condecorado filmado a agredir homem. Procurador diz que estava a neutralizar vândalo

Um oficial das forças policiais francesas foi filmado a agredir várias pessoas na manifestação dos coletes amarelos deste sábado. As cenas foram filmada na cidade de Toulon e os vídeos estão no Twitter.

???????? [BAVURE] Didier Andrieux, le policier de #Toulon qui a frappé 3 manifestants #GiletsJaunes hier, a été comptabilisé parmi les blessés dans les forces de l'ordre. De plus, un des manifestants frappé a été arrêté pour « outrage ». #ActeVIII (Var Matin) pic.twitter.com/aQjjXWnTSp — La Plume Libre (@LPLdirect) January 6, 2019

Segundo o Le Monde, Didier Andrieux, o oficial que está sem capacete faz parte da legião de honra e é comandante de uma divisão que é responsável por 400 polícias naquela cidade. De acordo com o procurador, Bernarnd Marchal, citado pelo jornal, Andrieux agiu “de forma proporcional à ameaça” para “neutralizar os vândalos” num “contexto de insurreição” antes e depois das imagens filmadas, e no qual teria sido “impossível interpelar qualquer um dos visados sem violência”. O procurador justifica assim a decisão de não abrir uma investigação à atuação do comandante.

Os vídeos difundidos pelas redes sociais mostram o oficial em causa de cabeça descoberta, enquanto outros polícias têm capacetes, a dar vários murros num homem encurralado contra um parede sem qualquer intervenção por parte de outros elementos das forças de segurança.

O homem atingido não traz um colete amarelo, mas segundo o procurador trazia uma garrafa partida na mão. A ação do oficial teria assim como objetivo neutralizar o indivíduo. De acordo com o procurador, foi possível estabelecer que o homem em causa fazia parte de um grupo de 50 pessoas que tinham acabado de vandalizar vários carros minutos antes do vídeo ser feito.

As autoridades francesas têm apontado para o aproveitamento das manifestações promovidas pelos movimento coletes amarelos por parte de grupos violentos que estarão na origem de ataques contra automóveis, edifícios e bens públicos. De acordo com o jornal Le Figaro, o sindicato da polícia Alliance propôs a criação de um ficheiro para identificar manifestantes violentos que seriam depois impedidos de participar nas manifestações. Em causa estaria um modelo de interdição usado para vedar a entrada de elementos violentos em estádios de futebol.

A França viveu no sábado o ato VIII do protesto dos coletes amarelos contra várias políticas do presidente francês, Emmanuel Macron e que reuniu mais de 50 mil manifestantes, um número recorde deste que o movimento arrancou em novembro contra o aumento do imposto sobre os combustíveis.

